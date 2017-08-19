close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

У Нацбанка появится хранилище для наличных денег

19.08.2017 12:10

Для Национального банка Украины построят хранилище наличности во Львове

У Нацбанка появится хранилище для наличных денег. Фото: confidencewealth.com

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, соответствующее решение было принято 18 августа.

Нацбанк в прошлом году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. По словам заместителя директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслана Кравца, в планах регулятора — развитие всех возможных элементов cashless экономики с целью снижения затрат на использование наличных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ предоставит небанковским финучреждениям право на выпуск электронных денег. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ предупреждают о возможных хакерских атаках

По материалам finance.liga.net

Рубрики: НБУНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме