У Нацбанка появится хранилище для наличных денег

Для Национального банка Украины построят хранилище наличности во Львове

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, соответствующее решение было принято 18 августа.

Нацбанк в прошлом году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. По словам заместителя директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслана Кравца, в планах регулятора — развитие всех возможных элементов cashless экономики с целью снижения затрат на использование наличных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ предоставит небанковским финучреждениям право на выпуск электронных денег. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

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По материалам finance.liga.net