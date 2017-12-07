Укрпошта назвала критерии выбора банка для покупки

Потенциальных объектов для покупки «Укрпоштой» немного

Глава «Укрпошты» Игорь Смелянский не отказывается от намерения купить банк, хотя НБУ предварительно выступил против этого.

По его словам, потенциальных объектов для покупки немного. Так, критериям «Укрпошты» сейчас соответствуют всего 7 банков. Как отметил Смелянский, это должен быть небольшой банк, без проблемных портфелей.

Глава почтового оператора понимает, что НБУ выступает против увеличения госдоли на банковском рынке.

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Напомним, в конце ноября «Укрпошта» заявила о намерении купить банк. НБУ выступил категорически против и намекнул, что не согласует сделку. Минфин также не одобряет покупку, но поддерживает «стратегическое партнерство почтового оператора с госбанками».

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По материалам finclub.net