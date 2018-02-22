UnionPay начнет выпускать свои платежные карты на новых рынках

Международная экспансия по выпуску карт UnionPay за пределами Китая продолжается

Компания China UnionPay в рамках новой стратегии сосредоточится на выпуске карт за пределами Китая для продолжения своей международной экспансии. Ожидается, что эмиссия карт UnionPay вскоре начнется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который предоставит компании широкий спектр возможностей для будущего роста.

По прогнозам GlobalData, на рынке платежных карт Азиатско-Тихоокеанского региона в ближайшие годы будет наблюдаться самый значительный рост, так как большинство его стран имеют огромное население и стремительно отказываются от наличных платежей.

По данным UnionPay, в 2017 году компания выпустила 20 млн своих платежных карт за пределами Китая. Теперь таких карт вне Китая насчитывается около 90 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к WeChat Pay теперь можно привязывать зарубежные карты. Для использования WeChat Pay теперь не обязательно иметь китайскую платежную карту.

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По материалам thepaypers.com