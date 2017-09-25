В ближайшие годы лишь 20% центробанков готовы работать с блокчейном

В целом центральные банки относятся к технологии блокчейн с недоверием

Согласно докладу кембриджского Centre for Alternative Finance, только 20% центральных банков собираются внедрять блокчейн в той или иной форме в ближайшие 2 года.

Опрос 25 центробанков проходил в рамках исследования Global Blockchain Benchmark. С некоторыми финансовыми регуляторами авторам удалось пообщаться напрямую, мнение других было выведено на основании публикаций в прессе. 11% опрошенных высказались за введение блокчейна в течение 5-10 лет, по 5% — 2–5 лет и более 10 лет. Еще 47% отказались назвать сроки.

Основная причина интереса центробанков к блокчейну заключается в возможности выпуска собственной цифровой валюты. Более 80% из них заявили, что изучают эту технологию по этой причине. 55% банков привлекает система быстрых платежей, 23% — невозможность подделки записей о праве собственности.

Наиболее значимым для регуляторов протоколом является так называемый закрытый реестр. За него проголосовало 63% опрошенных. Высокую оценку получили и Ethereum со своей закрытой версией (38%). За биткоин проголосовали 13% респондентов из центральных банков.

По мнению консультанта Банка Канады Уоррена Вебера, биткоин мог бы стать мировой валютой. Это сделало бы финансовую систему более стабильной и лишило бы национальные центробанки и правительства инструментов влияния на экономику. Именно поэтому они будут до конца сопротивляться введению биткоин-стандарта.

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По материалам hightech.fm