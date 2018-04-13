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PaySpaceMagazine

В НБУ назвали причины роста цен

13.04.2018 11:40

Инфляция в марте вызвана подорожанием продуктов питания

В НБУ назвали причины роста цен. Фото: earlytorise.com

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что высокий уровень инфляции в марте вызван существенным подорожанием продуктов питания. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как и в предыдущем месяце, основной причиной высокой инфляции стало прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание продуктов питания. Также поддерживал инфляционное давление дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда. На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса. Оставались высокими и инфляционные ожидания отдельных групп экономических агентов
Национальный банк Украины

При этом регулятор отмечает, что проведение жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление. В частности, через канал обменного курса.

Как и ожидалось, говорят в НБУ, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это привело к переходу от девальвационного тренда к укреплению гривни с января 2018 года.

Усиление гривни как к доллару США, так и к валютам стран-торговых партнеров сказалось прежде всего на ценах топлива и импортных товаров
Национальный банк Украины

Дополнительными факторами, которые сдерживали инфляцию, было уменьшение влияния от повышения цен и тарифов, регулируемых административно, а также коррекция цен на нефть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в приложении крупного украинского банка появилась новая функция. Пользователям станет проще осуществлять P2P-переводы.

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По материалам biz.nv.ua

Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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