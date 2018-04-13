В НБУ назвали причины роста цен

Инфляция в марте вызвана подорожанием продуктов питания

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что высокий уровень инфляции в марте вызван существенным подорожанием продуктов питания. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины



При этом регулятор отмечает, что проведение жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление. В частности, через канал обменного курса.

Как и ожидалось, говорят в НБУ, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это привело к переходу от девальвационного тренда к укреплению гривни с января 2018 года.

Национальный банк Украины



Дополнительными факторами, которые сдерживали инфляцию, было уменьшение влияния от повышения цен и тарифов, регулируемых административно, а также коррекция цен на нефть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в приложении крупного украинского банка появилась новая функция. Пользователям станет проще осуществлять P2P-переводы.

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По материалам biz.nv.ua