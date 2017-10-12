В НБУ разрешили выводить валюту за рубеж не только банкам

Небанковским учреждениям разрешили выводить валюту за границу

Национальный банк разрешил осуществлять на основании индивидуальной лицензии регулятора покупку и перечисление иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем как банкам, так и небанковским финучреждениям.

В Нацбанке заявили, что это средства, которые должны использоваться для обеспечения обязательств во время осуществления переводов за границу.

Ранее возможность перевода средств для размещения гарантийного депозита для обеспечения транзакций имели только банковские учреждения — участники международных платежных систем.

Кроме того, уточняется порядок применения исключений из запрета досрочного погашения кредитов, займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов. Под такие исключения подпадают все виды платежей по определенным кредитным договорам или договорам займа, то есть платежи по основной сумме с учетом процентов и иных платежей, установленных договором.

В Нацбанке уверены, что указанные изменения будут способствовать обеспечению надлежащих условий для участия небанковских финучреждений в международных платежных системах и дальнейшем развитии экономических отношений в Украине. В то же время, они не повлекут дополнительного давления на валютном рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ выбрал еще один банк для хранения своих запасов наличности. Это уже третье финучреждение, которому НБУ предоставил такой статус.

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По материалам finclub.net