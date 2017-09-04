Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные, сообщил Билан.

В результате проведенных 40 обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тыс гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Арест наложен на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс гривен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине разоблачили криптовалютных мошенников. Генеральная прокуратура и Национальная полиция разоблачили незаконную схему по завладению деньгами физлиц.

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