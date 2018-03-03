Ведущий оператор банкоматов назвал криптовалюты угрозой для бизнеса

Компания Cardtronics присоединилась к растущему числу финансовых компаний, которые опасаются влияния криптовалют на свой бизнес

Крупнейший оператор банкоматов Cardtronics отметил потенциальное влияние криптовалют на перспективы своего бизнеса в годовом отчете перед акционерами, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Криптовалюты были упомянуты наряду с другими цифровыми методами оплаты, включая приложения вроде Venmo, поскольку они снижают потребность в наличных деньгах.

из отчета Cardtronics



«Изменения в потребительских предпочтениях и поведении» могут в конечном итоге привести к уменьшению денежных потоков, подытожили в компании.

Таким образом, Cardtronics присоединяется к списку финансовых компаний США (преимущественно банков) которые в последнее время высказывали обеспокоенность развитием цифровых методов оплаты и криптовалют. В этот список входят Square, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America, а также небольшие региональные банки, такие как WesBanco и IberiaBank.

При этом наличные деньги становятся все менее популярным способом оплаты во многих странах. Исследование, опубликованное в декабре австралийским центральным банком, отмечает снижение средних комиссий за снятие наличных в банкоматах, несмотря на растущее число используемых устройств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в украинских ломбардах запустят кредитование под залог криптовалюты. Крупнейшая сеть ломбардов страны первой предложит подобный сервис.

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По материалам coindesk.com