Впервые в истории: Международной финансовой корпорации был выдан гривневый кредит

Международная финансовая корпорация (IFC) впервые в истории получила кредит в украинской национальной валюте от Райффайзен Банка Аваль

Как сообщили в пресс-службе банка, размер займа составил 400 млн грн, а выдан он на 8 лет. Эти средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.

До этого корпорация осуществляла финансовую поддержку украинским компаниям только в иностранной валюте. Однако недавно НБУ разрешил международным финансовым учреждениям кредитовать клиентов и в гривне.

Райффайзен Банк Аваль и IFC успешно сотрудничают по ряду проектов с 2004 года.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на несколько миллионов. Причина штрафа в судебных материалах не уточняется.

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