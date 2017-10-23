Японский финансовый конгломерат инвестирует $880 млрд в технологии будущего

В ближайшие 10 лет SoftBank намерен инвестировать в 1 тыс технологических компаний в таких сферах, как искусственный интеллект и робототехника

Японский финансовый конгломерат SoftBank планирует инвестировать $880 млрд в свой фонд Vision Fund, который занимается разработкой технологий будущего. Об этом сообщил генеральный директор SoftBank Group Масаеси Сон в интервью для Nikkei.

Японский конгломерат уже оперирует крупнейшим в мире фондом прямых инвестиций объемом $100 млрд, которые он привлек для первой итерации Vision Fund в этом году. Но колоссальный объем капитала — это всего лишь «первый шаг», по словам Сона, который утверждает, что вторая итерация фонда уже находится на стадии разработки и запустится в ближайшие два-три года. Он уточнил, что Vision Funds 2,3 и 4 будут запускаться каждые 2-3 года.

Сон сообщил, что в ближайшие 10 лет SoftBank намерен инвестировать в 1 тыс технологических компаний в таких сферах, как искусственный интеллект и робототехника.

В этом году SoftBank уже инвестировал в целый ряд компаний, включая Brain Corp, Mailbox, Boston Dynamics, Improbable, Nvidia и Slack. Член правления Uber Арианна Хаффингтон недавно сообщила, что SoftBank близок к приобретению 14% -20% акций сервиса для вызова такси.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Intel инвестировала более $1 млрд в искусственный интеллект. С целью более глубокого изучения ИИ, Intel занялась корпоративной реструктуризацией и приобрела несколько стартапов в этой сфере.

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