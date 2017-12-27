Опрос: лучшие в Украине конференции по Bitcoin и Blockchain

Выбираем лучшие конференции на тему криптовалют
В 2017 году онлайн-журнал PaySpace Magazine выступил медиа-партнером около 50 конференций в Украине и за рубежом. Предлагаем нашим читателям выбрать лучшие мероприятия, на которых обсуждали криптотехнологии. Репортажи с ивентов — далее.
Проголосовать за любимую FinTech-конференцию можно тут — Опрос: выбираем лучшие FinTech-конференции 2017 года
Репортажи и фото с мероприятий по криптовалютам:
BlockchainUA (17 марта)
Украина — идеальная платформа для криптотехнологий: отчет с BlockchainUA
Microsoft Blockchain Intensive (9 июня)
Блокчейн — что дальше: эксперты обсудили применение технологии
V Blockchain Conference Kyiv (7 сентября)
V Blockchain Conference 2017: ТОП-5 цитат от экспертов криптовалютного рынка
V Blockchain Conference 2017: ТОП-5 цитат от экспертов криптовалютного рынка
BlockchainUA (22 сентября)
Каким будет правовой статус криптовалют в Украине — мнение экспертов
Состоялась конференция BlockchainUA 2017: фоторепортаж
Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv (12 октября)
В Киеве состоялась четвертая ежегодная Blockсhain & Bitcoin Conference – фотоотчет
Ukrainian Blockchain Day (30 октября)
Государство на Blockchain: репортаж с Ukrainian Blockchain Day