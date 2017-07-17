Революция в IT: станет ли Беларусь Кремниевой долиной Европы?

Беларусь готовит революцию в сфере IT — с криптовалютами, беспилотниками и стартап-визами

Похоже, наши северные соседи всерьез планируют революцию в IT-отрасли. В Беларуси представлен проект декрета, который должен превратить ее в IT-страну. Законопроект, разработанный при участии представителей Парка высоких технологий, специалистов ведущих IT-компаний отрасли, а также экспертов в юридической и финансовой сферах, сейчас проходит согласование в государственных органах.

Как сообщает белорусское издание Tut.by, президент поставил масштабную задачу.

Рассмотрим 9 интересных фактов об этом многообещающем документе в сфере технологий и бизнеса Беларуси.

1. Документ открывает двери Парка высоких технологий для новых компаний.

По сути, декрет открывает двери Парка высоких технологий (ПВТ) для продуктовых компаний (в том числе других высокотехнологичных профилей — электроника, машинное проектирование, медицина и биотехнологии), а также для инвестиционных фондов (включая венчурные), образовательных проектов для ИТ-специалистов и иностранных организаций (Google, Facebook, Microsoft, Apple), монетизирующих IT-продукты с помощью рекламы и платной подписки.

Если раньше такие компании, как Google и Facebook не могли стать резидентами ПВТ, потому что получают выручку от рекламы, а не от продажи программного обеспечения, то сейчас ситуация изменится. Декрет позволяет IT-компаниям осуществлять любые виды деятельности, направленные на монетизацию программных продуктов.

2. Декрет создает правовую основу для прихода в Беларусь технологий беспилотных автомобилей.

Документ создает необходимую основу для открытия в Беларуси центра научно-технических разработок беспилотного транспорта. Более того, также готовится принятие акта, который бы допустил движение беспилотных автомобилей третьего класса по дорогам Беларуси.

Немного ранее руководство ПВТ встречалось с CEO Gett (ближайшего конкурента Uber) и с топ-менеджером Uber. Компании планируют открыть в Минске центр разработок, в том числе в сфере беспилотного транспорта.

3. Декрет отменяет «визы на деньги».

Декрет снимает ограничения на движение капитала для резидентов ПВТ. Вместо разрешительного порядка в сфере валютного контроля вводится уведомительный. Также отменяются ограничения, предусмотренные законодательством о внешнеторговой деятельности. Отменяется обязательная письменная форма внешнеторговых сделок. Компании смогут подтверждать проведенные операции первичными учетными документами, составленными в одностороннем порядке.

Учитывая положительный опыт Израиля в этом вопросе, Беларусь расчитывает, что снятие такого серьезного барьера стимулирует рост технологической индустрии в стране.

4. Декрет стимулирует прорыв в образовании в сфере IT.

Конечно же, построить IT-страну невозможно без качественной системы подготовки кадров. Поэтому в новом документе предусмотрено создание условий для развития образовательной деятельности в сфере информационных технологий. Функции Министерства образования в сфере IT передаются администрации ПВТ.

Также декретом предусматривается, что ПВТ значительную часть взносов резидентов будет направлять на развитие образования в сфере IT в вузы и школы.

5. Декрет создает условия для прихода в Беларусь инвестфондов и венчурных организаций.

Как и качественное образование, наличие финансирования является важным условием развития для IT-сферы. Международные инвестиционные фонды присматриваются к Беларуси. Поэтому в проекте документа описан ряд мер, направленных на создание условий для привлечения в ПВТ инвестфондов и венчурных организаций.

В частности, отменяется субсидиарная ответственность по обязательствам резидентов ПВТ в случае банкротства. Эксперты отмечают, что выживаемость стартапов 1:10, инвестор должен отвечать за неуспех только суммой инвестиций, а не всем имуществом.

6. Иммиграционная политика: «славянский Гонконг».

В проекте декрета заложен принцип создания «айтишного Гонконга для славянского мира». В частности, декрет предусматривает одно из необходимых условий для этого — упрощение процедуры получения квалифицированными иностранными IT-специалистами вида на жительство и введение долгосрочных стартап-виз.

7. Декрет вводит институты английского права

Документ предусматривает введение отдельных институтов английского права для стимулирования инвестиционной деятельности. В частности, возможность заключения акционерных соглашений, соглашений об опционе, об инвестиционном товариществе, о конвертируемом займе, соглашений о неконкуренции с работниками. Это решает проблему структурирования сделок по продаже IT-бизнесов через Беларусь.

8. Декрет комплексно регулирует Blockchain и криптовалюты.

Декрет предусматривает введение в гражданский оборот криптовалют и токенов, основанных на технологии Blockchain. Предлагается комплексное правовое регулирование для того, чтобы резиденты ПВТ могли оказывать услуги криптобирж, криптообменников, привлекать финансирование посредством ICO, использовать криптовалюты и токены в гражданском обороте.

Таким образом, в легальное поле может быть введена также деятельность майнеров. И, как сообщают эксперты, в перспективе становится возможным легальное создание в Беларуси крупных майнинговых криптоцентров.

9. Перспектива создания в Беларуси новых рабочих мест и роста налоговых поступлений.

По оценкам экспертов, благодаря реализации нового декрета количество IT-работников и, соответственно, налоговые отчисления могут вырасти в 2-3 раза. На сегодняшний день в Беларуси насчитывается около 30 000 айтишников, которые обеспечивают валютную выручку стране около 1 млрд долларов ежегодно. Для сравнения, средний айтишник с зарплатой в 1500 долларов обеспечивает стране более чем в два раза больше налоговых поступлений, чем работник со средней зарплатой в 400 долларов.

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