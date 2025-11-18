close-btn
У Мрії запустили новий розділ для дітей

18.11.2025 18:20
Ольга Деркач

Знайти спортивний гурток поблизу, записати дитину на малювання чи подивитися розклад онлайн-занять — усе це в новому розділі Позашкілля в застосунку Мрія. У державну освітню екосистему додали 6 000+ гуртків, зібрані спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури України

Фото: facebook.com/departament.osvita.krop

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Від спорту і танців до науки, фотографії та скаутингу: кожен гурток має власну картку з описом, контактами та важливими деталями. Обирайте безплатні або платні заняття поруч з вашою адресою або в онлайн-форматі для дистанційного навчання.

Для шкіл це оновлення — зручний спосіб представити свої гуртки та групи продовженого дня в єдиному цифровому просторі. Уже понад 350+ шкіл створили в Мрії 1719 гуртків.

Читайте також: Україна почала працювати з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ

Також у застосунку Мрія незабаром з’явиться можливість записувати дітей на гуртки й відстежувати їх у розкладі дня. А ще — запрацює рекомендаційна система на основі штучного інтелекту, яка підбиратиме гуртки відповідно до інтересів кожної дитини.

Мрія.Позашкілля — ще одна грань цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших років навчання до дорослого життя. Оновіть застосунок і користуйтеся.

Мрія — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифри та МОН разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

