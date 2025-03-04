Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають — дослідження DIM.RIA

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA випустив нове дослідження ринку нерухомості. Фахівці проаналізували, наскільки здорожчав квадратний метр у новобудовах за місяць та рік, як змінилися ціни на вторинку та у яких регіонах останнім часом знизилася вартість житла в оренду

Первинний ринок

Пропозиція

За даними DIM.RIA, станом на кінець лютого 2025 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 96%. Протягом лютого в Україні здали в експлуатацію 12 будинків у 9 новобудовах. Лідерами за співвідношенням добудованих об’єктів є Одеська (55%) та Волинська (51%) області.

Ціни

Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 9% в доларі. Найактивніший ріст середньої вартості за квадратний метр спостерігався у Чернівецькій, Рівненській та Вінницькій областях — понад 15%. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний.

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Вторинний ринок

Пропозиція

Протягом лютого на вторинному ринку в більшості областей кількість пропозицій з продажу вторинного житла зростала. Найактивніше — у Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях: там власники додали в півтора раза більше пропозицій порівняно із січнем.

Ціна

За даними аналітичного центру DIM.RIA, середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. Найсуттєвіше — у Волинській області, на 7% ($51,5 тис. за однокімнатну квартиру). Волинська область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року (+31%), друга сходинка — у Чернівецької області (+29%), третя — у Закарпатської (+28%). Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис.

Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $133,6 тис., у Деснянському — $46,2 тис. Середні за вартістю райони — Соломʼянський, Подільський та Святошинський.

Інтерес

У порівнянні з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс у кількох східних і південних областях та знизився у решті регіонів. У столиці протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області — знизилася на 4%.

Якщо порівнювати кількість пропозицій, яку користувачі опублікували на маркетплейсі DIM.RIA у лютому, та кількість відгуків, зафіксовану у цьому ж місяці, найбільший розрив між пропозицією та попитом демонструють Тернопільська, Вінницька та Чернівецька області. Там інтерес до пропозицій з продажу вторинної нерухомості перевищує кількість нових оголошень у 16-17 разів. Місто Київ демонструє найбільш збалансовану ситуацію: відгуків за місяць приблизно втричі більше, ніж доданих оголошень.

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Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди протягом лютого кількість пропозицій нерівномірно коливалася: у Києві та Житомирській області їх додали на 14-15% менше порівняно з січнем, а от на Черкащині, Полтавщини та Волині власники навпаки стали більш активно пропонувати своє житло орендарям.

Ціна

Орендувати однокімнатну квартиру в Україні у лютому найдорожче обійдеться у столиці — у середньому 17,6 тис. грн. Проте ціни у різних районах Києва можуть суттєво відрізнятись: від 9,2 тис. грн за середню однокімнатну квартиру у Деснянському районі до 23 тис. грн у Печерському. Наступне місце за середньою вартістю однокімнатного житла посідає Дніпропетровська область — там власники просять майже 14 тис. на місяць.

Інтерес

Спираючись на дані про пошукові запити у розділі оренди, аналітичний центр DIM.RIA відзначив, що найбільше інтерес до житла підскочив у Кіровоградській, Житомирській, Волинській та Тернопільській областях. Тоді як спад попиту спостерігався у Запоріжжі, на Миколаївщині та Рівненщині (на 21-27% менше порівняно з січнем).

Попит на оренду все ж перевищує пропозицію маже у всій Україні. Співвідношення кількості опублікованих оголошень та відгуків у лютому найбільше відрізняється у Житомирській, Тернопільській та Вінницькій областях. У Києві на кожне оголошення з оренди квартири припадає у середньому 10 відгуків, в області — 12.

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