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Перші банки приєдналися до програми компенсації купівлі української техніки та обладнання

24.10.2024 15:30
Ольга Деркач
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Першими партнерами програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва стали Sky Bank і «Банк Восток»

Перші банки приєдналися до програми компенсації купівлі української техніки та обладнання

Перші банки приєдналися до програми компенсації купівлі української техніки та обладнання Фото: freepik.com

Міністерство економіки підписало відповідні меморандуми з банками. Ця програма реалізується в межах політики «Зроблено в Україні», йдеться в пресрелізі Мінекономіки.

 «До участі в програмі компенсацій за придбання техніки та обладнання українського виробництва долучилися перші два банки. Це означає, що незабаром покупці української техніки та обладнання вже зможуть подавати заявки на компенсацію через ці фінустанови. До кінця тижня очікуємо на підписання меморандумів ще з кількома банками. Закликаю банківські установи більш активно долучатися до програми. Ця програма — можливість спільно підтримати наших виробників й дати стимул до купівлі їхньої продукції», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку. Як це працює:

  • банки приймають заявки від покупців, перевіряють документи, що підтверджують покупку;
  • передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;
  • відкривають рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;
  • перераховують компенсації на рахунки покупців.

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До першого списку техніки та обладнання українського виробництва, на покупку яких держава компенсуватиме 15%, увійшла продукція дев’яти вітчизняних компаній. Це автобуси, вантажні автомобілі, ліфти та різноманітне обладнання. Згодом перелік буде розширюватися.

Рішення про запуск нової програми підтримки виробників шляхом компенсацій було ухвалене Кабінетом Міністрів 24 вересня 2024 року. Покупці зможуть отримати компенсацію в розмірі 15% від вартості (без ПДВ) при придбанні енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання. Програма спрямована на стимулювання внутрішнього попиту на українські товари.

Нагадаємо, що Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу. Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток цифровізації малого і середнього бізнесу, підтримку інфраструктурних програм в рамках ініціативи «Зроблено в Україні» та стимулювання споживання українських товарів.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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