close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн стрімко летить вгору, перевищивши $116 500 — новий історичний максимум

11.07.2025 6:30
Микола Деркач
Читати росiйською

У ніч з четверга на п’ятницю, 11 липня 2025 року, ціна провідної криптовалюти світу — Біткоїна (BTC) — стрімко злетіла до $116,6 тис. (за даними CoinMarketCap), встановивши тим самим новий історичний максимум (ATH)

Біткоїн стрімко летить вгору, перевищивши $116 500 — новий історичний максимум

Фото: pexels.com, freepik.com

Ціна Біткоїна почала стрімко рости ще вчора, перетнувши позначку $111,9 тис., однак монета швидко консолідувалася на рівні близько $111 тис. Цей сигнал криптоаналітики сприйняли оптимістично і повідомили, що невдовзі BTC може досягти $120 тис.

Станом на момент написання матеріалу ціна на Bitcoin коливається в межах $115,9 тис.

Біткоїн стрімко летить вгору, перевищивши $116 500 — новий історичний максимум

Фото: coinmarketcap.com

Біткоїн стрімко летить вгору, перевищивши $116 500 — новий історичний максимум

Фото: coinmarketcap.com

Цей  стрибок відбувся на тлі активного повернення інвесторів до ризикових активів і масового закриття коротких позицій.

За даними CoinGlass, упродовж доби у четвер на централізованих біржах було ліквідовано коротких позицій на суму близько $318 млн. Нагадаємо, що коли трейдери відкривають шорти з використанням кредитного плеча, а ціна Біткоїна зростає, їм доводиться викуповувати монети з ринку, щоб закрити позиції. Це створює додатковий попит, який ще більше підштовхує ціну вгору та запускає ефект доміно з ліквідацій.

До зростання приєдналися й альткоїни — другий день поспіль. Після затяжної стагнації, яка змусила багатьох втратити надію, криптовалюти на кшталт Solana (SOL), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) додали щонайменше по 4-6%.

Зростають і криптоакції. Папери майнінгових компаній Marathon Holdings та Riot Platforms піднялися більш ніж на 2% кожна. Акції бірж Coinbase та Robinhood зросли на понад 4%.

Читайте також: Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

Попри мільярдні вливання в Біткоїн-ETF, BTC останні кілька тижнів торгувався у вузькому діапазоні. Проте це підтримувало ціну вище $100 000 вже понад 60 днів поспіль. У другому кварталі публічні компанії купували монету швидше, ніж інвестори вкладалися в ETF.

Деякі аналітики зазначають, що насправді ралі почалося ще у середу, коли інвестори перейшли у режим ризику — це допомогло індексу Nasdaq Composite оновити рекорд і підштовхнуло вгору криптовалюти.

За даними CryptoQuant, сума 30-денного припливу BTC на біржі від роздрібних інвесторів опустилася нижче $12 млрд — це мінімум із квітня 2025 року. Менша кількість депозитів свідчить про зниження тиску з боку дрібних учасників, які зазвичай створюють короткострокову волатильність. Це зниження передувало прориву Біткоїна до $112 000, що вказує на посилену активність великих гравців.

Очікування нових рекордів у другій половині року підтримують як великі закупівлі з боку інституцій, так і зростаючий оптимізм щодо регуляторного клімату: Конгрес США просуває законодавство про стабільні монети.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»

4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном

Допоміжні матеріали cnbc.com, cointelegraph.com, coinmarketcap.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Ціна Біткоїна злетіла до рівня ATH у $111,9 тис.: що далі 10.07.2025

Ціна Біткоїна злетіла до рівня ATH у $111,9 тис.: що далі
Біткоїн може стрімко злетіти до $130 000 вже у серпні 06.07.2025

Біткоїн може стрімко злетіти до $130 000 вже у серпні
Топ-10 криптомонет із капіталізацією понад $5 млрд, яким прогнозують зростання 05.07.2025

Топ-10 криптомонет із капіталізацією понад $5 млрд, яким прогнозують зростання
Біткоїн-гаманець часів Сатоші переказав $1 млрд BTC після 14 років сплячки 04.07.2025

Біткоїн-гаманець часів Сатоші переказав $1 млрд BTC після 14 років сплячки
Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold 02.07.2025

Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold
Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина 01.07.2025

Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  6:30

Біткоїн стрімко летить вгору, перевищивши $116 500 — новий історичний максимум

 10.07.2025  20:00

Стейблкоїни знаходяться на порозі буму — CEO Ripple

 10.07.2025  19:00

Порушники вимог до РРО/ПРРО сплачуватимуть повні штрафи

 10.07.2025  18:00

Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему

 10.07.2025  17:00

Ціна Біткоїна злетіла до рівня ATH у $111,9 тис.: що далі

 10.07.2025  15:00

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

 10.07.2025  14:00

Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber