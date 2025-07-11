Біткоїн стрімко летить вгору, перевищивши $116 500 — новий історичний максимум

У ніч з четверга на п’ятницю, 11 липня 2025 року, ціна провідної криптовалюти світу — Біткоїна (BTC) — стрімко злетіла до $116,6 тис. (за даними CoinMarketCap), встановивши тим самим новий історичний максимум (ATH)

Ціна Біткоїна почала стрімко рости ще вчора, перетнувши позначку $111,9 тис., однак монета швидко консолідувалася на рівні близько $111 тис. Цей сигнал криптоаналітики сприйняли оптимістично і повідомили, що невдовзі BTC може досягти $120 тис.

Станом на момент написання матеріалу ціна на Bitcoin коливається в межах $115,9 тис.

Цей стрибок відбувся на тлі активного повернення інвесторів до ризикових активів і масового закриття коротких позицій.

За даними CoinGlass, упродовж доби у четвер на централізованих біржах було ліквідовано коротких позицій на суму близько $318 млн. Нагадаємо, що коли трейдери відкривають шорти з використанням кредитного плеча, а ціна Біткоїна зростає, їм доводиться викуповувати монети з ринку, щоб закрити позиції. Це створює додатковий попит, який ще більше підштовхує ціну вгору та запускає ефект доміно з ліквідацій.

До зростання приєдналися й альткоїни — другий день поспіль. Після затяжної стагнації, яка змусила багатьох втратити надію, криптовалюти на кшталт Solana (SOL), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) додали щонайменше по 4-6%.

Зростають і криптоакції. Папери майнінгових компаній Marathon Holdings та Riot Platforms піднялися більш ніж на 2% кожна. Акції бірж Coinbase та Robinhood зросли на понад 4%.

Читайте також: Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

Попри мільярдні вливання в Біткоїн-ETF, BTC останні кілька тижнів торгувався у вузькому діапазоні. Проте це підтримувало ціну вище $100 000 вже понад 60 днів поспіль. У другому кварталі публічні компанії купували монету швидше, ніж інвестори вкладалися в ETF.

Деякі аналітики зазначають, що насправді ралі почалося ще у середу, коли інвестори перейшли у режим ризику — це допомогло індексу Nasdaq Composite оновити рекорд і підштовхнуло вгору криптовалюти.

За даними CryptoQuant, сума 30-денного припливу BTC на біржі від роздрібних інвесторів опустилася нижче $12 млрд — це мінімум із квітня 2025 року. Менша кількість депозитів свідчить про зниження тиску з боку дрібних учасників, які зазвичай створюють короткострокову волатильність. Це зниження передувало прориву Біткоїна до $112 000, що вказує на посилену активність великих гравців.

Очікування нових рекордів у другій половині року підтримують як великі закупівлі з боку інституцій, так і зростаючий оптимізм щодо регуляторного клімату: Конгрес США просуває законодавство про стабільні монети.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»

4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном

Допоміжні матеріали cnbc.com, cointelegraph.com, coinmarketcap.com.