П’ять подій цього тижня можуть різко змінити курс Біткоїна: на що звернути увагу

Цього тижня, з 12 до 18 жовтня 2026 року, Біткоїн (BTC) може зіткнутися з новою хвилею волатильності. Інвестори очікують одразу п’ять важливих макроекономічних подій у США, які здатні вплинути на настрої фінансових ринків та подальшу динаміку найбільшої криптовалюти

Головну увагу трейдерів буде зосереджено на інфляційних показниках, статистиці споживчих витрат і сигналах Федеральної резервної системи США (ФРС).

Ситуація залишається напруженою після різкого падіння Біткоїна минулого четверга. Криптовалюта досі не змогла відіграти більшу частину втрат, тому нові економічні дані можуть посилити коливання її вартості.

Які п’ять подій впливатимуть на Біткоїн

1. Індекс споживчих цін (CPI) — 14 жовтня

Головною подією тижня стане публікація вересневого звіту про споживчу інфляцію у США.

Аналітики стежитимуть за загальним і базовим показниками CPI. Якщо інфляція виявиться вищою за очікування, ФРС може отримати додаткові аргументи на користь жорсткої монетарної політики.

Це здатне посилити долар і створити додатковий тиск на Біткоїн.

2. Індекс цін виробників (PPI) — 15 жовтня

Наступного дня оприлюднять дані про інфляцію на рівні виробників.

Цей показник допомагає оцінити, наскільки швидко зростають витрати компаній та чи можуть вони надалі впливати на споживчі ціни.

3. Роздрібні продажі у США — 15 жовтня

Статистика покаже стан американського споживчого попиту.

Якщо витрати населення залишатимуться високими одночасно зі стійкою інфляцією, ФРС може бути складніше перейти до пом’якшення монетарної політики.

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4. Економічний огляд ФРС Beige Book — 14 жовтня

Федеральна резервна система опублікує огляд економічної активності в різних регіонах США.

Документ міститиме оцінки ділової активності, ринку праці, заробітних плат та інфляційного тиску. Ці дані допоможуть інвесторам краще зрозуміти стан американської економіки.

5. Виступи представників ФРС — протягом тижня

Учасники крипторинку також стежитимуть за коментарями керівництва американського центробанку.

Особливу увагу приділятимуть сигналам щодо подальшої динаміки процентних ставок напередодні засідання ФРС 27–28 жовтня.

Чого чекати від курсу Біткоїна

Найбільше значення для крипторинку матиме те, наскільки фактичні економічні показники відрізнятимуться від прогнозів аналітиків.

Якщо інфляція виявиться нижчою за очікування, це може підтримати ризикові активи, зокрема Біткоїн. У такому разі інвестори отримають додаткові підстави очікувати пом’якшення політики ФРС.

Натомість вищі за прогнози показники CPI та PPI можуть посилити побоювання щодо тривалого періоду високих процентних ставок.

Водночас реакція Біткоїна залежатиме не лише від самих цифр, а й від загальних настроїв інвесторів, руху долара та ситуації на світових фінансових ринках.

Отже, найближчі дні можуть стати важливим випробуванням для Біткоїна після нещодавнього падіння. Публікація інфляційних звітів та коментарі ФРС допоможуть визначити подальші очікування інвесторів. Проте навіть позитивні економічні сигнали не гарантують швидкого відновлення криптовалюти.

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Джерело: CryptoPotato.