Dragon Capital продає бізнес-центр у Києві

Компанія Dragon Capital Property Management продає офісну будівлю бізнес-центру Borychiv у Києві. Вона знаходиться за адресою вул. Боричів Тік, 35-В. Як ексклюзивного консультанта з продажу обрано агентство нерухомості SnP Partners

Про це заявив партнер SnP Partners Левон Папоян, пише NV.

«Цей бізнес-центр площею 4 тис. кв. м повністю заповнений орендарями. Перед нами Dragon Capital поставлено завдання знайти покупця, за оптимальною ціною. Заявлена ціна продажу — 340 млн грн», — розповів Папоян.

За його словами, це частина стратегії компанії щодо управління інвестиційним портфелем, яка має на увазі як придбання, так і продаж активів залежно від ринкових умов та інвестиційних пріоритетів.

Компанія ТОВ «Інвесткепітал», що входить до групи компаній Dragon Capital, купила цю будівлю (колишній Фортуна-банк) у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за 170 млн грн у листопаді 2018 року.

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Зазначається, що наразі в управлінні Dragon Capital PM знаходиться 26 об’єктів комерційної нерухомості, з яких 11 об’єктів офісної, сім об’єктів торговельної нерухомості та вісім логістичних комплексів, площею 581 тис. кв. м.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет дозволив ТОВ Руш (власник мережі EVA) придбати підконтрольну Dragon Capital компанію ДП СК Омега-1 Логістик (складський комплекс під Києвом).

Dragon Capital — одна з провідних інвестиційних груп в Україні, що працює на ринку з 2000 року. Компанія спеціалізується на інвестиційно-банківських та брокерських послугах, управлінні активами та прямих інвестиціях. За більш ніж 20 років Dragon Capital успішно реалізувала численні інвестиційні проєкти у різних галузях української економіки, зокрема у сфері нерухомості.

Раніше ми писали, що у жовтні 2024 року DCH та Dragon Capital завершили угоду про передачу майнових прав столичного ТРЦ «Караван Outlet».

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