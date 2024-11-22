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Метінвест побудує в Італії завод вартістю €2,5 млрд

22.11.2024 14:40
Ольга Деркач
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Група Метінвест і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали історичну декларацію щодо сприяння промисловому відродженню міста Пйомбіно через будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі

Метінвест побудує в Італії завод вартістю €2,5 млрд

Метінвест побудує в Італії завод вартістю €2,5 млрд Фото: freepik.com

Підписання відбулося під час зустрічі урядів Італії та України в Римі, йдеться в пресрелізі компанії.

Під час церемонії підписання Метінвест запропонував міністру підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо визнати проєкт таким, що має національне стратегічне значення, що може прискорити процес його затвердження за участі Ради міністрів.

Проєкт із загальною вартістю 2,5 мільярда євро демонструє вагомі успіхи на шляху до реалізації. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE разом із провідними фінансовими установами, такими як Cassa Depositi e Prestiti, висловили офіційну зацікавленість у наданні фінансової підтримки.

18 жовтня 2024 року Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила, що проєкт відповідає стратегічним планам розвитку регіону. Тим часом Metinvest-Adria уклала угоду з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.

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Мета проєкту — створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі, з потужністю 2,7 мільйона тонн на рік. Завод працюватиме на базі технологій електродугових печей і вторинної сировини, таких як брухт, чавун і залізо прямого відновлення, які постачатимуться з України.

Підписання програмної угоди заплановано до початку 2025 року. Цей документ визначатиме низку конкретних заходів, серед яких: надання концесії на рекультивацію земель, укладання контрактів на розвиток через Національне агентство з питань внутрішніх інвестицій та економічного розвитку Invitalia, впровадження програм із забезпечення зайнятості, реалізація ініціатив у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.

«Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України, демонструючи потенціал міжнародної співпраці в сприянні сталому промисловому розвитку. Ми висловлюємо подяку всім учасникам, зокрема MIMIT, регіону Тоскана та муніципалітету Пйомбіно, за їхню підтримку», — зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Метою проєкту є зменшення залежності Італії від імпорту сталі та створення нових можливостей для працевлаштування в регіоні Пйомбіно.

Нагадаємо, що ОККО побудує курорт за $1,5 млрд на заході України. Новий всесезонний гірський курорт, який побудує ОККО Group, буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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