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Названо найдорожчу компанію Європи

13.06.2025 20:00
Ольга Деркач
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Novo Nordisk знову посіла перше місце серед публічних компаній Європи за ринковою вартістю, випередивши розробника програмного забезпечення SAP SE

Названо найдорожчу компанію Європи

Названо найдорожчу компанію Європи Фото: freepik.com

Акції данської фармкомпанії зросли у п’ятницю на 2,3% після того, як Novo оголосила про намір перейти до фінальної стадії розробки експериментального препарату для контролю ваги під назвою amycretin. Це рішення було ухвалене після отримання відгуків від регуляторних органів.

Станом на ранок 13 червня, ринкова капіталізація Novo становила $365 млрд. Для порівняння, ринкова вартість SAP — $364,3 млрд, за даними Bloomberg.

Після рекордного зростання у червні минулого року компанія Novo стикнулася з низкою труднощів — зокрема, невтішними результатами клінічних випробувань експериментальних засобів проти ожиріння та посиленням конкуренції з боку американської Eli Lilly & Co. Минулого місяця Novo вирішила замінити генерального директора Ларса Фрюєргаарда Йоргенсена.

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Цього тижня акції компанії також отримали підтримку після публікації Financial Times про те, що активістський хедж-фонд Parvus Asset Management почав формувати частку в Novo з метою вплинути на призначення нового CEO.

Раніше ми також писали, що згідно з доповіддю ЄЦБ, зростаючий інтерес центральних банків до золота призвів до того, що у 2024 році цей дорогоцінний метал став другим за величиною резервним активом у світі, але аналітики припускають, що деякі установи можуть наближатися до межі своїх можливостей.

Запаси золота центральних банків наближаються до рівнів, які востаннє спостерігалися в 1960-х роках. У поєднанні зі стрімким зростанням ціни на золото, воно зараз посідає друге місце після долара США як найбільший резервний актив за вартістю.

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Рубрики: ЄвропаЄвросоюзСвітНовиниБізнес
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