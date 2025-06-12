Хто став другим за величиною резервним активом у світі

Згідно з доповіддю Європейського центрального банку, зростаючий інтерес центральних банків до золота призвів до того, що в 2024 році цей дорогоцінний метал став другим за величиною резервним активом у світі, але аналітики припускають, що деякі установи можуть наближатися до межі своїх можливостей

Запаси золота центральних банків наближаються до рівнів, які востаннє спостерігалися в 1960-х роках. У поєднанні зі стрімким зростанням ціни на золото, воно зараз посідає друге місце після долара США як найбільший резервний актив за вартістю.

У 2023 році золото та євро мали приблизно однакову частку в офіційних резервах світу — близько 16,5%. У 2024 році ця частка змінилася до 16% для євро та 19% для золота, а долар США становив 47%.

Центральні банки накопичують ліквідні активи, такі як іноземна валюта та золото, для захисту від інфляції та диверсифікації своїх активів. Це також дозволяє їм продавати ці резерви для підтримки власної валюти в періоди напруженості. Золото вважається активом, що забезпечує довгострокову вартість і стійкість в умовах волатильності.

ЄЦБ заявив, що дані опитування показали, що золото стає все більш привабливим для країн, що розвиваються, які стурбовані санкціями та потенційним ослабленням ролі основних валют у міжнародній валютній системі.

Ціни на золото встановили низку нових рекордних максимумів за останні кілька років, включно з 2025 роком. Вражаюче зростання перетворилося на нестабільність в останні місяці.

Поворотним моментом для дорогоцінного металу стало повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, яке в поєднанні з різким зростанням інфляції та очікуваннями підвищення процентних ставок спричинило втечу капіталу в так звані безпечні активи. З того часу геополітична та економічна невизначеність залишається високою.

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Багато з факторів, що сприяли зростанню цін на золото, залишаються незмінними.

«Інвесторам слід забезпечити диверсифікацію портфеля та утримувати достатню частку золота та хедж-фондів, оскільки очікуються подальші коливання на фондових ринках», — порадив клієнтам Марк Хефеле, головний інвестиційний директор UBS Global Wealth Management.

Однак є ознаки того, що в найближчі місяці покупки центральних банків можуть сповільнитися.

За даними Всесвітньої ради з золота, проаналізованими банком ING, у першому кварталі цього року обсяг купівлі золота центральними банками знизився на 33% порівняно з попереднім кварталом.

Згідно зі звітом ЄЦБ, вплив геополітики та попиту на ціни на золото в майбутньому «буде залежати від стійкості пропозиції золота».

«Пропозиція золота еластично реагувала на зростання попиту в останні десятиліття, в тому числі завдяки сильному зростанню запасів, — йдеться в звіті. — Тому, якщо судити з історії, подальше зростання офіційного попиту на золоті резерви може також сприяти подальшому зростанню світової пропозиції золота».

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Джерело: CNBC.