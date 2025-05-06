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Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року

06.05.2025 18:20
Микола Деркач
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У 2025 році стрімке зростання ціни на золото зробило його однією з найвигідніших довгострокових інвестицій року

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року Фото: pexels.com, freepik.com

За близько чотири місяці цей дорогоцінний метал зріс у ціні на 28,65% — з $2 658 на початку січня до $3 376 станом на 6 травня. Така динаміка означає, що інвестори, які придбали золото на $1 000 на старті 2025-го, заробили б $286,50, а загальна вартість їхнього вкладення сягнула б $1 286,50.

Попри те, що золото демонструє позитивну динаміку вже понад рік (зростання на 46,69% за 12 місяців і на 97,96% за останні п’ять років), 2025 рік є особливим, оскільки дорогоцінний метал значно перевершив за результатами більшість інших популярних активів.

Наприклад, індекс S&P 500 від початку року знизився на 3,72%, а зірка фондового ринку 2024 року — гігант із виробництва напівпровідників Nvidia (NASDAQ: NVDA) — впала на 17,71% за той самий період.

Схожа ситуація і на крипторинку: Біткоїн (BTC) станом на 6 травня коштує лише на 1,34% дорожче, ніж 1 січня.

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Аналітики зазначають, що золоту знадобилося понад десятиліття, щоб піднятися з $1 000 до $2 000, понад два роки — щоб досягти $3 000, і, за оцінками, воно може перевищити позначку $4 000 ще до кінця літа.

При цьому, варто відзначити і серйозну волатильність. Наприклад, місяць тому золото коштувало близько $3 000, наприкінці квітня піднялося до $3 500, 1 травня впало до $3 200, а на момент написання матеріалу знову зросло до $3 376. Це, зокрема, пояснюються загальним станом економіки.

З початку 2025 року нестабільність стала новою нормою: президент Дональд Трамп започаткував епоху невизначеності, спричиненої торговельними війнами, що змушує звичайних інвесторів шукати безпечні прибуткові інструменти в умовах турбулентності, а держави — переглядати обсяги доларових резервів і вкладення в борг США.

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Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовини
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