«Планета Кіно» запускає онлайн-кінотеатр

Щоб подивитися фільм, який тільки но вийшов на великі екрани, не обов’язково йти в кінотеатр. Мережа «Планета Кіно» оголосила про запуск власного онлайн-кінотеатру

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Зазначається, що мережа кінотеатрів «Планета Кіно» інвестувала у цей проєкт понад $1 млн. На платформі будуть доступні лише 16 ретельно відібраних фільмів, що займають провідні позиції у світових кінорейтингах. До кожного з них створюватимуться тизери, передфільми для занурення глядачів у контекст подій, а також післяфільми, які допоможуть краще зрозуміти матеріал, повідомляють у пресслужбі компанії.

Наразі онлайн-кінотеатр працює у бета-версії на оновлених платформах: сайті, мобільному застосунку та додатку для AndroidTV. У планах компанії — розширення доступу на смарт-телевізори з операційними системами Tizen (Samsung), Apple TV та webOS (LG), а також створення застосунків для планшетів.

Платформа функціонуватиме за передплатною моделлю: триденний доступ коштуватиме 39 грн, місячний — 129 грн, а піврічний — 699 грн.

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Для реалізації цього проєкту «Планета Кіно» у 2021 році придбала компанію FoxPrime, яка мала на 80% готовий код для онлайн-кінотеатру. Після цього компанія повністю оновила свою IT-інфраструктуру, інтегрувавши туди новий продукт.

«Ми змінили все наше IT, бази даних, програми з продажу квитків, всю архітектуру, бекенд, все переписували», — розповів співзасновник компанії Дмитро Деркач у липні 2024 року.

До роботи над проєктом залучили кілька команд, зокрема креативну агенцію DramaQueen, студію дизайну Artkai, агенцію відеоконтенту And action, IT-компанію Brightgrove. Активно долучалися і співробітники різних відділів «Планети Кіно», а штат компанії було розширено.

«Ми могли б досить швидко запустити власний онлайн-кінотеатр з каталогом фільмів, серіалів, телеканалів. Все було б як у всіх, вже протестована працююча модель, але ми любимо відрізнятись, це в ДНК нашого бренду. Тож ми вирішили не випускати звичайний онлайн-кінотеатр, доки не знайдемо оригінальну концепцію. І, здається, ми її знайшли», — зазначав Дмитро Деркач влітку минулого року.

За словами представників компанії, їхній підхід націлений також на спрощення вибору кінострічок для глядачів, адже за опитуваннями більшість втрачає найбільше часу саме на вибір, іноді вже обраний фільм не хочеться вже дивитися, після всіх пошуків.

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