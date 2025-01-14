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Український сервіс Meest Shopping запустився в Європі

14.01.2025 16:00
Ольга Деркач
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Український сервіс Meest Shopping, який забезпечує доставку покупок із провідних інтернет-магазинів світу, що не мають прямої доставки в країни роботи сервісу, запустився в Європі

Український сервіс Meest Shopping запустився в Європі

Український сервіс Meest Shopping запустився в Європі Фото: freepik.com

Тепер послуги доступні в більшості європейських країн. Можна без зайвих труднощів доставляти покупки з магазинів США, Канади, Європи та України. Загалом можливість замовлення з онлайн-майданчиків поширюється на 25 країн, серед яких Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, йдеться в пресрелізі.

«Міжнародна поштово-логістична компанія Meest Group, частиною якої є сервіс Meest Shopping, має українське коріння, але разом з тим є глобальною, і ми завжди прагнемо масштабувати наші сервіси для покупок будь-де у світі. Вихід на європейський ринок є логічним кроком у нашому розвитку. Ми бачимо великий попит на доставку покупок у Європу з онлайн-майданчиків США та Великої Британії. А також прагнемо надати можливість українцям, що проживають у Європі, отримувати замовлення зі знайомих та улюблених для них українських інтернет-магазинів», — зазначає Марта Янків, керуюча партнерка Meest Shopping та маркетинг-директорка Meest Group.

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Meest Shopping працює за принципом package forwarding: клієнт обирає товар в іноземному інтернет-магазині, оплачує його та вказує віртуальну адресу складу Meest Shopping у відповідній країні як адресу доставки. Після прибуття посилки сервіс організовує її доставку до клієнта. Доступні дві опції: «Самостійна покупка», де клієнт самостійно замовляє товар і реєструє його для доставки, та «Викуп товарів», коли замовлення здійснюють спеціалісти Meest Shopping.

Сервіс дає змогу доставляти покупки з популярних інтернет-магазинів США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, Португалії, Чехії, Туреччини та України, зокрема Amazon, eBay, ASOS, Zara тощо. Крім Європи, доставка доступна і в Ізраїлі, де сервіс запустився торік.

Нагадаємо, що Meest розшириться на європейському ринку. Українська поштово-логістична група Meest планує інвестувати $72 млн до 2028 року (або $18 млн щорічно) для розширення своєї європейської мережі. Про це розповів засновник компанії Ростислав Кісіль.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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