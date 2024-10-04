Meest залучить інвестора для розширення в Європі: що відомо

Угода про залучення інвестицій для розвитку бізнесу Meest у Європі, попередньо, буде закрита наступного року

Українська поштово-логістична група Meest планує залучити стратегічного інвестора для побудови стабільного бізнесу в Європі, розповів акціонер Meest China В’ячеслав Лисенко.

За його словами, зараз компанія готується до того, щоб стати публічною, і для її розвитку планується залучити значні інвестиції.

«Потужний іноземний інвестор, який цінує наші напрацювання і досвід, зацікавлений у стабільному бізнесі, який наша компанія побудує в Європі», — зазначив Лисенко.

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Він уточнив, що йдеться про стратегічного інвестора, який є профільним. Тобто це компанія зі сфери логістики. Водночас він не став називати розмір пакета акцій, який Meest готовий запропонувати інвестору.

Лисенко додав, що угоду про залучення інвестицій планується закрити у 2025 році. Інших деталей представник компанії поки не надав.

Зазначимо, група Meest здійснює доставку в 90 країн світу, працює на ринку поштових послуг у сегменті C2C і в B2C понад 30 років. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Киселем, який є її бенефіціаром і відповідає за стратегічний напрямок роботи. До групи компаній входять підрозділи Meest China, Meest USA, Meest Europe та «Meest Україна».

Раніше ми повідомляли, що Meest планує інвестувати $72 млн до 2028 року (або $18 млн щорічно) для розширення своєї європейської мережі.

У травні 2024 року Meest International запустила новий логістичний центр поблизу міста Дембіця в Польщі за 170 км від кордону. У наступні чотири роки відділення та логістичні хаби Meest, крім Польщі, мають з’явитись в Угорщині, Словаччини, Чехії, Румунії, Болгарії, Австрії та Греції. За цей період планується збільшити мережу партнерських відділень та поштоматів Meest на 17% — до 350 тис.

Крім того, сервіс Meest Shopping, який доставляє покупки з інтернет-магазинів різних країн, що не доставляють напряму в Україну, розширив сферу діяльності.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна