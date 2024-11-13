Польська компанія купує акції українських платформ Work.ua і Robota.ua

Польська компанія Grupa Pracuj купує додаткові акції українських платформ Work.ua та Robota.ua

Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті.

Правління Grupa Pracuj повідомляє, що 4 листопада 2024 року компанія уклала інвестиційний договір з паном Андрієм Боровиком, паном Артуром Міхно, KEUS Holdings Limited («KEUS») та KUPR Holdings Limited («KUPR»), на підставі якого Grupa Pracuj придбає:

опосередковано 29,4% акцій української компанії ТОВ «Гравітація-У» («Гравітація-У»), яка наразі володіє 33% акцій ТОВ «Робота Інтернешнл» («Robota.ua») та 67% акцій ТОВ «Ворк Україна» («Work.ua»);

безпосередньо 29,4% акцій кіпрської компанії GVT Ltd («GVT»), яка наразі володіє 33% акцій Snowless Global Ltd та 67% акцій WorkIP Ltd.

Сума угоди не перевищує $7,65 млн.

Зараз Grupa Pracuj безпосередньо володіє 67% акцій ТОВ «Робота Інтернешнл» і Snowless Global Ltd та 33% акцій ТОВ «Ворк Україна» і WorkIP Ltd.

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У разі завершення угоди загальна частка участі Grupa Pracuj (прямо та опосередковано) в ТОВ «Робота Інтернешнл» збільшиться до 76,7%, а в ТОВ «Ворк Україна» — до 52,7%.

Угода не призведе до отримання контролю над ТОВ «Ворк Україна» (незважаючи на збільшення опосередкованої участі). Вона також не матиме впливу на спосіб управління обома компаніями та не змінить існуючий підхід до консолідації фінансових результатів.

Інвестиційна угода містить запевнення та гарантії щодо компаній, які є предметом угоди, а також механізми захисту інтересів акціонерів. Вони включають, серед іншого, правила щодо функціонування українських та кіпрських компаній та їх органів, забезпечення права на інформацію, а також обмеження на відчуження акцій.

Нагадаємо, що Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино. Work.ua відмовився від співпраці з компаніями зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино. В компанії наголосили, що уже рік платформа не співпрацює з брендами, що не вийшли з російського ринку.

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