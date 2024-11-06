Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино

Популярний український сайт для пошуку роботи Work.ua відмовився від співпраці з компаніями зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино

«Гемблінг, бетинг і онлайн-казино — це наркотик. І він вдвічі небезпечніший, коли людина у важкому психологічному стані. Найбільше таких станів — у країні, що воює, а особливо на фронті», — заявив засновник та CEO Work.ua, Артур Міхно.

В компанії наголосили, що уже рік платформа не співпрацює з брендами, що не вийшли з російського ринку. Міхно додав, що хоча компанія довго думала над цим рішенням, але все ж таки краще пізно, ніж ніколи.

«Забанили весь гемблінг, бетинг і онлайн-казино, а заразом і SOCAR, який зашкварився як бренд. Їх всіх тепер більше не буде на Work.uа», — додав Міхно.

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Він додав, що хоча вони не можуть вирішувати чи мають такі бізнеси законодавчо існувати та бути доступними зараз і особливо на фронті під час війни, але чи співпрацювати з ними — вирішують саме вони.

«Нам точно вирішувати, кому допомагати, а кому — ні. З ким робити партнерські програми та колаби, а з ким — ні. Кого рекламувати й брати в партнери, а кого — ні. І як ставитися до тих, для кого гроші не пахнуть», — написав Міхно.

Нагадаємо, що у США пропонують заборонити Біткоїн. Федеральний резервний банк у Міннесоті запропонував заборонити або обкласти Біткоїн податком, щоб реалізувати первинний дефіцит бюджету. У Федрезерві пояснюють, що оскільки уряд намагається підтримувати постійний дефіцит за допомогою номінального боргу, то наявність BTC створює проблеми для реалізації політики.

Раніше ми писали, що Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів. Державний поштовий оператор Укрпошта оголосив про заборону виплати переказів післяплати готівкою ФОПам. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

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За матеріалами: Work.uа.