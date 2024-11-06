Скільки приніс бюджету перший місяць аукціонів «Земельного банку»

Протягом першого місяця торгів на платформі Прозорро.Продажі проведено 93 аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель, на яких виставили 4 695 га

Загальна сума переможних ставок за рік перевищила 139 млн гривень, про це «Земельний банк» повідомив у своєму Telegram.

За цей час надійшло 1303 пропозиції від 283 фермерських господарств та агропідприємств, що свідчить про високий попит на суборенду державних земель. Висока конкуренція — в середньому 14 учасників на кожних торгах — призвела до зростання стартової вартості суборенди в 8,4 раза. Середня ціна за гектар досягла 29,6 тисяч гривень на рік.

Переможці з шести областей України вже уклали 19 угод з ТОВ «Державний земельний банк» та сплатили 34,7 мільйона гривень з ПДВ. Внаслідок цього понад 1178 гектарів земель виведено з тіні та передано в довгострокову суборенду на 14 років аграріям, які планують ефективно обробляти ці ділянки.

До трійки областей, де відбулося найбільше аукціонів «Земельного банку», увійшли:

Вінницька (24). Кіровоградська (17). Закарпатська (14).

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«Перший місяць проведення аукціонів суборенди державних сільгоспземель продемонстрував доцільність та своєчасність рішення створити «Земельний банк». Це дало можливість нарешті почати ефективно використовувати наявний у держави цінний ресурс. Практично всі аукціони за кількома винятками були успішними, аграрії продемонстрували великий попит на запропоновані ділянки. А прозорість та гарна організація процесу стимулювали залучення до торгів 283 підприємці — саме такою була кількість унікальних учасників аукціонів за цей місяць. Це лише початок реалізації проєкту і попереду ми очікуємо ще сотні успішних аукціонів та суми доходів від суборенди, які вимірюватимуться мільярдами гривень», — запевнив заступник голови Фонду держмайна України Ігор Тимошенко, пише Мінекономіки.

Найвищу середню вартість гектара землі зафіксовано на Вінниччині — 36,9 тис. грн, тоді як найнижча вартість спостерігалась на Закарпатті — 5 176 грн/га.

Найдорожчим лотом за місяць стала земельна ділянка на Черкащині площею 191 га. За неї змагалися 21 учасник, що підвищило початкову ставку у 10 разів до переможних 9 мільйонів гривень. Ціна гектара цієї ділянки досягла 47 тисяч гривень.

ТОВ «Державний земельний банк» відмовив у підписанні протоколів з переможцями 12 аукціонів через невідповідність документів вимогам законодавства. Шестеро учасників не підтвердили походження коштів, троє мали проблеми з електронним підписом, а двоє не надали документи про структуру власності. У восьми аукціонах право суборенди перейшло до наступних за розміром ставки учасників, а чотири аукціони було переоголошено.

Загалом станом на сьогодні «Земельний банк» оголосив 252 аукціони у 13 областях країни, де пропонуються ділянки загальною площею 21 044 гектарів. Площі земель варіюються від 2 до 3968,9 гектарів, що дозволяє учасникам аукціонів обирати ділянки, що найкраще відповідають їхнім потребам та масштабами діяльності бізнесу.

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