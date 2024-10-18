Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Найвищими темпами зростають обсяги сплачених податків у фінансовій галузі

У розрізі галузей економіки переробна промисловість та сфера торгівлі продовжують лідирувати за часткою сплати податків до зведеного бюджету України.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, опублікувавши дані за січень-вересень 2024 року.

Так, найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України становлять такі галузі:

Переробна промисловість – 16,7 % від загального збору до зведеного бюджету України.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16 %.

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування” – 11,3 %.

Фiнансова та страхова дiяльнiсть – 10,9 %.

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Водночас в контексті збільшення обсягу сплачених податків ситуація трохи інша. Найбільше зростання сплати за дев’ять місяців цього року відносно січня – вересня 2023-го відбулось у таких галузях:

Фiнансова та страхова дiяльнiсть – зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд грн;

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – зростання на 23,2 %, або +37,9 млрд грн;

Переробна промисловість – зростання на 19,6 %, або +34,6 млрд грн;

Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть – зростання на 62,6 %, або +21,5 млрд грн.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №11416-д про історичне підвищення податків. Закон передбачає підвищення військового збору (ВЗ) із зарплат та інших виплат з 1,5% до 5% з моменту набрання чинності, а не з 1 жовтня, як планувалося раніше. Водночас ВЗ з доходів військових залишать на рівні 1,5%.

Підвищення низки податків Верховною Радою збільшить надходження до держбюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Водночас у 2025 році надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 млрд грн.

Також раніше ми писали, як українцям треба буде платити військовий збір.

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