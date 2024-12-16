Скільки в Росії українських компаній-близнюків — YouControl

Аналітики виявили, що понад 40 тисяч українських компаній мають прямі або опосередковані зв’язки з росією

40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв’язок з рф, йдеться в дослідженні YouControl.

Після анексії Криму, а також окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, десятки тисяч компаній були внесені до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ).

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Станом на листопад 2024 року фахівці YouControl виявили майже 35 тисяч таких юросіб. Майже половина (16 188) зареєстрована в Криму, 30% (10 765) — на Донеччині. Місцем реєстрації 3 197 компаній є Луганщина. майже 7% (2 355) підприємств розміщені у Запорізькій області. Замикає п’ятірку Херсонська область із показником в 1 332 компанії.

Водночас, частина підприємств з окупованих територій, що внесені до російського ЄДРЮО, змінили місце реєстрації на підконтрольній території України. Найбільше зареєстровано в Києві (597) та Дніпропетровській області (112).

15% компаній (5 260), що перереєстровані на тимчасово окупованих територіях росією переважно працюють у сфері надання «Інших послуг» (Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Ветеринарна діяльність; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; Державне управління й оборона тощо). В секторі «Операцій з нерухомості» 4 630 юросіб.

Також значна кількість в агропромисловому комплексі (3 999) та будівництві (2 307). В російський реєстр потрапило 2 580 освітніх закладів і 2 357 громадських та релігійних організацій з тимчасово окупованих територій України.

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«Близнюки» українських компаній в росії

В серпні цього року до системи додали ще один новий фактор пов’язаності із країною-агресоркою, коли на тимчасово окупованій території України є аналогічна юридична особа, зареєстрована за російським законодавством.

Він вказує на те, що в росії зареєстрована юридична особа, що по сукупності певних критеріїв (збіг назви, адреси реєстрації, ПІБ керівника та учасників, дати реєстрації), є своєрідними «клоном» української юридичної особи, при цьому не має в реєстраційних даних в російському ЄДРЮО підтвердження про перереєстрацію. Таких компаній аналітикам вдалось ідентифікувати понад 1 200. Близько 15% з цих компаній працюють в торговій сфері, ще 10% — у сфері АПК.

Нагадаємо, у нашому матеріалі ми розглянули головні фінансові результати діяльності українського бізнесу від початку 2024 року та ознайомимось із доходами деяких провідних компаній.

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