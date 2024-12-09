Скільки заробляють провідні українські компанії — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо головні фінансові результати діяльності українського бізнесу від початку 2024 року та ознайомимось із доходами деяких провідних компаній

Згідно з даними, оприлюдненими Держстатом 29 листопада, за січень-вересень 2024 р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 720,6 млрд грн (за січень-вересень 2023р. цей показник становив 486,3 млрд грн).

«Прибуток досяг 892,8 млрд грн, або 140,0% порівняно із січнем–вереснем 2023 р., збитків допущено на суму 172,2 млрд грн (або 113,6%). Частка збиткових підприємств за січень-вересень 2024 р. становила 24,9% (за січень-вересень 2023р. — 24,1%)», — йдеться у звіті.

Далі ми розглянемо доходи деяких провідних українських компаній (чиї фінансові результати знаходяться у відкритому доступі) у розрізі різних галузей.

Зазначимо, що на інфографіках нижче зазначено не лише сукупні доходи до оподаткування, зокрема, інформація про банки — це чисті прибутки.

Доходи провідних IT-компаній

За результатами третього кварталу 2024 року більшість українських IT компаній продемонстрували зниження прибутків, зокрема, через просідання світової економіки, відтік висококваліфікованих кадрів тощо.

Із п’ятірки провідних гравців на цьому ринку (EPAM Systems, GlobalLogic, Luxoft, Intellias та Ciklum), лише двоє продемонстрували зростання (GlobalLogic та Luxoft), при цьому останній наростив виторг у третьому кварталі на майже 40%, що зараз для ринку є дещо аномальним показником.

У вересні обсяг ІТ-експорту з України, за даними Національного банку, становив $519 млн, що на $12 млн більше, ніж у серпні. Це майже така ж цифра, що і торік ($521 млн).

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Прибутки компаній у сфері транспорту та пошти

За перші дев’ять місяців 2024 року гравці у цій галузі продемонстрували неоднозначну динаміку: одні суттєво наростили виручку та прибуток, інші зіткнулися зі скороченням фінансових показників.

Протягом січня-вересня 2024 «Нова пошта» отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Однак чистий прибуток компанії впав на 49% — до 1,65 млрд грн.

Зменшення прибутковості у компанії пояснили низкою факторів, серед яких: зростання витрат компанії на благодійність, збільшення витрат на амортизацію через значне зростання інвестиційної програми, а також збільшення витрат через інфляцію та загальне зростання цін.

«Укрпошта» збільшила виручку на 12,2%, досягнувши 9,38 млрд грн. Водночас чистий збиток компанії зріс на 5% і становив 594,8 млн грн.

«Укрзалізниця» за січень–вересень 2024 року наростила виручку на 17%, до 78 млрд грн. Однак чистий прибуток скоротився майже вп’ятеро, до 1,66 млрд грн.

Порт «Південний» продемонстрував стрімке зростання: виручка збільшилась у понад 11 разів і досягла 2,34 млрд грн. Прибуток порту становив 921,56 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року підприємство мало збиток у 314,64 млн грн.

Порт «Чорноморськ» за цей період збільшив виручку утричі, до 1,48 млрд грн. Чистий прибуток порту зріс у понад 17 разів і становив 668,89 млн грн.

Одеський морський торговельний порт наростив виручку на 13%, до 253 млн грн. Чистий прибуток за цей час виріс майже в 2,5 раза і становив 135,74 млн грн.

Дунайські порти зазнали скорочення фінансових показників. Порт Ізмаїл зменшив виручку на 35%, до 1,32 млрд грн, а чистий прибуток впав удвічі, до 389,99 млн грн.

Порт «Рені» за січень-вересень 2024 року зменшив виручку у 4,5 раза, до 175 млн грн, а чистий прибуток скоротився в 51 раз і становив лише 10,74 млн грн.

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Доходи енергокомпаній

За 9 місяців 2024 року, згідно з даними YouControl, найбільше серед енергокомпаній наростило прибуток «Укргазвидобування» — на 95% — до 19,1 млрд грн. Найбільший ріст збитку в «Укренерго» — на 78%, до 17,7 млрд грн.

Так, «Енергоатом», оператор атомних електростанцій України, збільшив дохід на 31% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 130,4 млрд грн. При цьому збитки компанії скоротилися на 46% і становили 4,6 млрд грн.

«Укрнафта», найбільша нафтова компанія країни, наростила дохід на 12% до 77 млрд грн. Однак, прибуток зменшився на 34% і становив 14,3 млрд грн.

«Укргазвидобування», газовидобувна компанія, що повністю належить «Нафтогазу України», збільшила дохід на 10,5%, до 75,6 млрд грн. Прибуток зріс на значні 95% і сягнув 19,1 млрд грн.

«Укренерго», оператор енергосистеми України, підвищив дохід на 25%, до 72 млрд грн, але збитки компанії зросли на 78%, до 17,7 млрд грн.

«Укргідроенерго», оператор гідроелектростанцій, збільшив дохід на 16%, до 42 млрд грн, а прибуток зріс на 3%, до 14 млрд грн.

«Центренерго», державна теплоенергетична компанія, зафіксувала зниження доходу на 26,5%, до 7,3 млрд грн, тоді як збитки зросли на 20,5%, до 1,1 млрд грн.

«Енергетична компанія України» (ЕКУ), державний енерготрейдер, скоротив дохід на 35%, до 2,3 млрд грн.

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Прибутки банків

Згідно з даними Національного банку, за дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку (це на 7% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли цей показник становив 109,85 млрд грн). Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 64,01 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн (+11,5% р/р) — це 41% від загального прибутку банківського сектору. Такі фінансові результати стали можливими завдяки довірі клієнтів, а також ефективній бізнес-моделі, що дозволяє стабільно генерувати чисті комісійні та процентні доходи.

За ним слідує державний Ощадбанк — 11,84 млрд грн з початку року або 10% від загального прибутку банків. Третю сходинку зайняв іноземний Райффайзен Банк (6,15 млрд грн або 5,2% від загальної суми).

Четверте місце зайняв Укрексімбанк (5,87 млрд грн або 5% від сукупного прибутку банків), який ще минулого року був дев’ятим у рейтингу, а п’ятірку лідерів замикає ПУМБ (5,18 млрд грн або 4,4%), опустившись на одну позицію.

Варто зазначити, що 63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку, прибуток якого за рік виріс на 11%.

Також у топ-5 державних банків за прибутком розмістились Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк (4,67 млрд грн) та Sense Bank (3,38 млрд грн).

У вересні ще один український банк став державним — Мотор банк. Наразі 2 з 7 державних банків є збитковими.

Також раніше ми писали, що сукупний чистий прибуток топ-15 найбільших компаній світу в 2024 році вже перевищив $880 млрд. Ці корпорації, що працюють у різних секторах — від енергетики до інформаційних технологій, продовжують формувати глобальні економічні тенденції.

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Джерела даних: bank.gov.ua, forbes.ua, privatbank.ua, minfin.com.ua, youcontrol.com.ua.