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У Києві пройшла технологічна бізнес-конференція «Навігатори Інновацій»

24.07.2024 13:40
Дарія Шуть
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Подія в Києві об’єднала спікерів з Google, monobank, МХП, ДТЕК, GlobalLogic, Мінцифри тощо задля обговорення інновацій, що здатні трансформувати бізнес в Україні

Конференція «Навігатори Інновацій»

Конференція «Навігатори Інновацій»

17 липня Juscutum спільно з IT Ukraine Association провели конференцію «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри». Захід зібрав провідних представників бізнесу та держави для обговорення актуальних технологічних тенденцій, які здатні допомогти українським компаніям підвищити ефективність, конкурентоспроможність та здатність адаптуватися до швидких змін на ринку.

Подія мала на меті створити динамічне ком’юніті інноваторів, де учасники могли б обмінюватися ідеями, досвідом та найкращими практиками впровадження новітніх технологій у бізнес-процеси.

Під час події відбулись інтерв’ю з-за океану з Арсаланом Мосенія, співзасновником та технічним керівником платформ генеративного ШІ в Google Cloud, а також з Дмитром Шимківим, відомим топменеджером у галузі інновацій та ексгенеральним директором «Майкрософт Україна»

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Конференція «Навігатори Інновацій»

Конференція «Навігатори Інновацій»

Також в програмі заходу була панельна дискусія «Цифрова еволюція в бізнесі», під час якої спікери обговорили вплив цифровізації та інноваційних технологій на різні галузі бізнесу.

Конференція «Навігатори Інновацій»

Конференція «Навігатори Інновацій»

На іншій панельній дискусії «Стратегія економічного розвитку» учасники обговорили тему синергії між бізнесом, державою та громадськістю. Розібрали правові та регуляторні виклики, пов’язані з інноваціями, а також їх шляхи вирішення.

Конференція «Навігатори Інновацій»

Конференція «Навігатори Інновацій»

Ніна Левчук, керівниця кластеру відділу продажів у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) в компанії Google, виступила з Case Study на тему «Лідерство в епоху АІ». Вона поділилася конкретними порадами для очільників компаній, які інтегрують ШІ у свої процеси.

Крім цього, на учасників події чекала панельна дискусія «Інновації для традиційних бізнесів: Збереження конкурентоспроможності в епоху змін». Спікери проаналізували, як інновації можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.

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Дмитро Кошельник, шеф-редактор Vector, виступив із Case Study на тему «Як бізнесу розповісти про свої інновації та цінність продукту так, щоб зрозуміли всі?». Під час своєї доповіді Дмитро наголосив, що навіть найінноваційніший продукт не матиме успіху, якщо про нього не дізнається цільова аудиторія.

Також на сцену вийшов Владислав Ткачук, директор з маркетингу GlobalLogic Ukraine, із Case Study «Смартфон на колесах стає ближчим. Як пришвидшити розробку автомобільного ПЗ на 60%. Кейс GlobalLogic». Він розповів про інновації в автопромі і поділився тим, як цифрові технології сьогодні змінюють досвід користування авто.

Конференція «Навігатори Інновацій»

Конференція «Навігатори Інновацій»

Подія «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри» стала важливою платформою для обміну досвідом і налагодження співпраці між представниками різних галузей бізнесу, що прагнуть залишатися на передових позиціях технологічного розвитку та економічного прогресу. Дякуємо кожному, хто взяв участь у конференції та сприяв її успіху. Переглянути відеозапис події за посиланням.

Нагадаємо, у Києві 25 липня розпочнеться одна з найбільших конференцій на українському фінансовому ринку — TechFin Expert Summit 2024. Під одним дахом зберуться представники державних органів, бізнесу та FinTech. Приєднуйтесь та купуйте квиток за посиланням.

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