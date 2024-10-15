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В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей

15.10.2024 18:40
Микола Деркач
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ПриватБанк у партнерстві з Європейською Бізнес Асоціацією, OLX Україна та компанією Mastercard започаткували «Бізнес-школу для захисників» на Privatbank Business Platform

В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей

В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей Фото: t.me/PrivatBank_insider

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що цей освітній проєкт надасть українським військовослужбовцям та ветеранам знання, інструменти та підтримку для успішного переходу до цивільного життя завдяки підприємництву.

Онлайн-курс буде безплатним для захисників та захисниць. Його також зможуть пройти рідні військових, які взяли на себе керування бізнесом в тилу, поки їхні близькі люди на фронті.

Початок навчання заплановано на 22 жовтня. Перша лекція від Світлани Лємєшко буде на тему перебудови мислення та порад щодо використання отриманих на службі навичок для ведення бізнесу. Реєстрація на навчання вже відкрита на PrivatBank Business Platform за посиланням.

«Цей проєкт — це певною мірою вдячність нашим героям. Ми щиро переконані, що створення власної справи — це той шлях, на якому наші захисники зможуть знайти і економічну незалежність, і метод адаптації до життя після війни. Разом з тим, це ще й інвестиція у зміцнення майбутнього економіки України», — зазначив член правління з корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

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«Бізнес-школа для захисників» націлена на створення та розвиток власного бізнесу та отримання необхідних знань та ресурсів для успішної реалізації підприємницьких задумів.

Європейська Бізнес Асоціація також запросила всіх охочих долучитися до першого вебінару. Детальна інформація про курс та реєстрація на першу лекцію за посиланням eba.com.ua.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №11407, який стосується грошового забезпечення військових, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх. За ними зберігається виплата державної допомоги.

Одним з головних нововведень є те, що тепер військові можуть самостійно визначати членів сімʼї або людей, яким буде надходити виплата у разі їх зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

Після введення в дію закону військовослужбовці матимуть право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

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Рубрики: MasterсardВійна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
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