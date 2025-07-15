VARUS інвестує 150 млн грн у сонячну енергетику

Торгова мережа VARUS оголосила про масштабне впровадження сонячної генерації: компанія інвестує 150 мільйонів гривень у встановлення сонячних електростанцій на дахах 48 супермаркетів по всій Україні

Про це пише AIN з посиланням на пресреліз компанії.

Ініціатива реалізується в межах програми досягнення енергетичної незалежності, старт якої відбувся у травні 2025 року. Завершення проєкту заплановано до 31 липня поточного року.

Як уточнюють у VARUS, загальна встановлена потужність сонячних електростанцій становитиме 4 800 кВт. Цього достатньо, аби щорічно генерувати понад 5 мільйонів кВт-год електроенергії — майже повністю забезпечуючи денне споживання магазинів. За оцінками компанії, після виходу проєкту на точку окупності, що очікується вже через два роки, економія на електроенергії становитиме близько 50 мільйонів гривень щороку.

За даними компанії, в денний період сонячна генерація покриватиме до 95% потреб кожного об’єкта. Лише 5% електроенергії буде надходити з централізованої мережі.

Цікаве по темі: Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію

Для управління встановленими станціями VARUS впровадив цифрову систему моніторингу, що працює в реальному часі. Також компанія планує інтегрувати сонячні панелі у проєктну документацію всіх нових об’єктів. Паралельно розглядається можливість додаткового резервування енергопостачання — зокрема, за рахунок газових дизель-генераторів.

Нагадаємо, що мережа Varus створює окрему цифрову екосистему. Varus запускає нову бізнес-структуру, що повністю зосередиться на розвитку онлайн-напряму — з власною IT-інфраструктурою, продуктовим маркетплейсом, логістикою та маркетингом. На старті основним партнером стане сам Varus, однак компанія планує залучати до маркетплейсу й інших гравців — тих, хто ще не представлений у фізичних супермаркетах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

БЕБ готує нові перевірки для ритейлерів — Гетманцев

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Названо дату виходу нового бюджетного iPhone