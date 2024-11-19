Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський презентував у парламенті свій План внутрішньої стійкості України, що містить 10 основних пунктів. Повний текст документа обіцяють показати наступного місяця

Представлений План стійкості складається з 10 пунктів, зокрема: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет, Політика героїв.

Попередньо, фінальну версію документа ще будуть уточнювати у співпраці з активістами, бізнесом, експертів та представниками культури. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, весь план з додатками буде представлено у грудні.

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В економічній частині плану йдеться про підтримку українського підприємництва, локалізацію та виробництво в Україні. Також пропонується провести реформу державних закупівель, щоб зміцнити українських виробників.

Що стосується підприємців, то в документі містяться положення про безпеку ведення бізнесу та зниження тиску від державних інституцій. Крім того, йдеться і про «чесність у відносинах між державою та бізнесом». Однак конкретні кроки поки що представлені не були.

За словами Зеленського, він очікує, що дерегуляція і захист свободи підприємництва сприятимуть економічному зростанню.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA. Це B2B-платформа, яка з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів.

Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

Також ми писали, що Світовий банк оголосив про старт нової програми розвитку приватного сектору в Україні на суму $593 млн. Ця програма має на меті підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП) і допомогти створити або зберегти не менше 40 тисяч робочих місць через ініціативи, впроваджені урядом України після початку російського вторгнення.

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За матеріалами Forbes