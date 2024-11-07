Епіцентр скаржиться на неможливість отримати пільгові кредити на енергообладнання

Група компаній Епіцентр почала встановлювати газові електроустановки на своїх об’єктах, однак не змогла отримати на це обіцяні державою пільгові кредити на їхнє придбання

Про це розповіла співвласниця Епіцентру Галина Герега на Київському міжнародному енергетичному форумі.

Вона нагадала, як раніше уряд закликав бізнес шукати альтернативну енергетику. Відповідним варіантом виявились газотурбінні когенераційні установки, на які потрібні немалі кошти.

«І нам обіцяли пільгові кредити. На сьогоднішній день ніяких пільгових кредитів ми не отримали. В кожному банку є відповідні ліміти, й ми йдемо не до одного, не до двох, не до трьох банків, а до 15», — розказала Герега.

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Водночас представниця компанії не назвала причину, через яку банки відмовлялись надавати пільгові кредити на енергоустановки. Попри складнощі з фінансуванням Епіцентр самостійно знайшов частину грошей та вже почав встановлення двох таких установок на своїх об’єктах.

За її словами, щоб повністю покрити потреби мережі потрібно близько 100 млн євро. І наразі компанія не знає, де знайти таку суму.

Вона додала, що працювати під час відключень на дизельних генераторах не вигідно, оскільки пальне для таких пристроїв дуже дороге, як і кіловати енергії для їхнього використання.

Нагадаємо, що Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні. Перший ТРЦ «Епіцентр» розташований під Києвом. Він має великі орендні площі, власне озеро та навіть водоспад. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

Також ми писали, що деякі торгові точки мережі Епіцентр залишились без єдиного чоловіка у штаті внаслідок масової мобілізації. До лав Збройних Сил України загалом було призвано понад 4 тис. співробітників Епіцентру, розповіла співвласниця групи компаній Галина Герега.

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За матеріалами liga.net