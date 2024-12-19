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GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia

19.12.2024 13:00
Ольга Деркач
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Одна з найбільших IT-компаній України GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia для прискорення впровадження передових 5G та 4G рішень для бізнесу

GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia

GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі на сайті компанії.

Бізнеси все частіше потребують власної 5G мережі. У 2023 році приватні 5G IoT мережі становили 5% від загальної кількості — близько 1,3 млн, і до 2030 ця частка зросте до 13%. Це зумовлено зростанням обсягу даних. Наприклад, для безперебійної роботи розгалужених систем безпеки з тисячами датчиків потрібна саме 5G мережа, яка також оптимізує витрати бізнесу.

Угода сприятиме розширенню екосистеми АРІ, яку Nokia будує разом з операторами, розробниками ПЗ та гіперскейлерами. Це стане важливим кроком у розвитку мережі та монетизації мережевих активів. GlobalLogic використовуватиме платформу Network as Code від Nokia для розробки нових бізнес-застосунків.

За допомогою платформи Network as Code від Nokia, GlobalLogic розроблятиме нові 5G-рішення та застосунки для автомобільного, промислового та фінансового секторів. Розробки для цих галузей зосередяться на: підвищенні операційної ефективності, запобіганні шахрайству, покращенні клієнтського досвіду та створенні нових джерел доходу. Це створить фундамент для трансформації інших індустрій.

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Наприклад, у промисловісті, підключені пристрої, як розумні шоломи та портативні девайси, використовують мережу для відстеження працівників, їх здоров’я та умов навколишнього середовища, сповіщаючи про небезпеку. Предиктивне обслуговування та цифрові двійники з ШІ допомагають виявляти несправності, а XR/VR рішення забезпечують віддалене обслуговування та навчання. А у фінансовому секторі інтеграція мережевих даних, аутентифікація пристроїв і ШІ-алгоритми захищають транзакції, запобігають шахрайству і покращують досвід клієнтів.

«Платформа Network as Code об’єднує телекомунікаційні мережі, системних інтеграторів та розробників по всьому світу. Завдяки цьому партнерству ми переосмислюємо взаємодію підприємств з мережевими технологіями, отримання користі від них. GlobalLogic має багаторічний досвід роботи з 5G. Ми допомагаємо компаніям безперебійно інтегрувати мережу та монетизувати їхні інвестиції в приватні мережі, зокрема й в Україні», — коментує Андрій Яворський, старший віце-президент зі стратегії та технологій у GlobalLogic.

Нагадаємо, що експерти GlobalLogic Україна зібрали дані про головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні компанії, а також розповіли, як до них дотичні українські розробники.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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