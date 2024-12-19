Ще низка банків та фінкомпаній долучились до меморандуму про обмеження переказів

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає зменшення лімітів на перекази та боротьбу з дропами, приєдналися ще 25 фінансових установ

Асоціація українських банків (АУБ) провела зустріч із топменеджментом провідних банків та фінансових компаній України. Учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам та наголосили на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам.

Зазначається, що так звані дрони створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності. Детальніше про діяльність дропів та чому НБУ вирішив обмежити вихідні карткові P2P перекази — для фізичних осіб, читайте тут.

За підсумками зустрічі до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії:

NovaPay

RozetkaPay

Укрексімбанк

Sense Bank

Укргазбанк

КристалБанк

Банк Глобус

МТБ Банк

Радабанк

Ідея Банк

Альтбанк

Банк Альянс

Європейський промисловий банк

Кліринговий дім

Полікомбанк

Банк Траст-Капітал

Український банк реконструкції та розвитку

ОКСІ Банк

Перший інвестиційний банк

Агропросперіс банк

ПроКредит Банк

Комінбанк

Правекс банк

Банк «Український капітал»

Sky Bank

Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем «дропів», а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів.

Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, так званий «реєстр дропів», що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищить ефективність фінансового моніторингу.

Нагадаємо, 10 грудня Національний банк України (НБУ), низка найбільших банків та банківські асоціації підписали спільний меморандум, що передбачає запровадження додаткових лімітів на карткові перекази для українців.

Що передбачає меморандум

Фактично цей документ є продовженням тимчасового введення лімітів на карткові перекази в розмірі до 150 000 грн. Однак нововведення посилюють та дещо змінюють попередні обмеження.

Так, банки домовились обмежувати проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів, при цьому поділяючи клієнтів за ступенем ризику.

Для клієнтів «високого» рівня ризику буде діяти постійний ліміт в сумі до 50 000 гривень на місяць. А для клієнтів «середнього» та «низького» рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 000 гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 000 гривень на місяць.

Водночас ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів. Однак обмеження стосуватимуться не лише переказів з картки на картку, а і через IBAN.

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