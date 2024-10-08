close-btn
PaySpaceMagazine

Голова правління Укрзалізниці йде з посади

08.10.2024 12:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишає посаду. Він подав заяву про відставку з посади голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця»

Голова правління Укрзалізниці йде з посади

Голова правління Укрзалізниці йде з посади Фото: freepik.com

«До наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур», — зазначається в повідомленні компанії.

Згідно з інформацією Укрінформу, в керівництві УЗ також очікуються додаткові зміни. Кількість членів правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» планують скоротити з 8 до 7.

В березні 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Євгена Лященка головою правління АТ «Укрзалізниця» терміном на два роки. Євген Лященко прийшов до Укрзалізниці разом зі своїм попередником Олександром Камишіним у 2021 році, обіймаючи посаду члена правління, де відповідав за фінансові питання.

Цікаве по темі: Скільки заробила Укрзалізниця торік — Опендатабот

За даними Економічної правди Укрзалізницю найімовірніше очолить інший член правління — Олександр Перцовський. На місце Лященка було запропоновано три кандидатури, проте найбільше шансів на призначення має Олександр Перцовський, який наразі є членом правління УЗ, відповідальним за пасажирські перевезення. Якщо наглядова рада підтримає його кандидатуру, нового голову УЗ можуть призначити до кінця місяця.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці. На сайті veteran.uz.gov.ua зібрано все необхідне для успішного працевлаштування та адаптації героїв в Укрзалізниці після війська. Зазначається, що сьогодні 10 579 співробітників Укрзалізниці воюють в лавах Збройних Сил України, а 1441 повернулися до роботи в компанії. На жаль, 570 працівників загинули під час виконання військового обов’язку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця запустила мапу безбарʼєрності вокзалів: як працює

Укрзалізниця зазнала збитків у липні-серпні та прогнозує втрати за рік

Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн 08.10.2024

Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн
Ощадбанк виділив $4,5 млн Suziria Group для перенесення виробництва в Україну 08.10.2024

Ощадбанк виділив $4,5 млн Suziria Group для перенесення виробництва в Україну
Українська компанія поставила труби для ракет SpaceX 08.10.2024

Українська компанія поставила труби для ракет SpaceX
Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 08.10.2024

Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні
Google почне по-іншому верифікувати сайти 07.10.2024

Google почне по-іншому верифікувати сайти
Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ 07.10.2024

Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ
Вибір редакції
Всі
Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес
ТОП статей 07.10.2024

Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес

 Співпраця Червоного Хреста з укрбізнесом та роль фінтеху у благодійності: Інтерв'ю із  речником делегації МКЧХ в Україні Олександром Власенком
ТОП статей 04.10.2024

Співпраця Червоного Хреста з укрбізнесом та роль фінтеху у благодійності: Інтерв'ю із  речником делегації МКЧХ в Україні Олександром Власенком
Останні новини
Сьогодні  19:30

Ким був Лен Сассаман, і чому HBO думає, що він — Сатоші Накамото

 Сьогодні  18:30

Різке зростання запасів XRP на Binance: чи повертається бичачий тренд

 Сьогодні  18:00

Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн

 Сьогодні  17:30

Бізнесу дозволили пролонгацію кредитів за програмою 5-7-9%

 Сьогодні  17:00

Віталік Бутерін заробив $340 500, продавши токени: які саме

 Сьогодні  16:20

EPAM придбала консалтингову компанію First Derivative

 Сьогодні  15:40

Нова пошта буде виплачувати пенсії українцям — законопроєкт

 Всі новини
credit link image