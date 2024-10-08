Голова правління Укрзалізниці йде з посади

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишає посаду. Він подав заяву про відставку з посади голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця»

«До наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур», — зазначається в повідомленні компанії.

Згідно з інформацією Укрінформу, в керівництві УЗ також очікуються додаткові зміни. Кількість членів правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» планують скоротити з 8 до 7.

В березні 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Євгена Лященка головою правління АТ «Укрзалізниця» терміном на два роки. Євген Лященко прийшов до Укрзалізниці разом зі своїм попередником Олександром Камишіним у 2021 році, обіймаючи посаду члена правління, де відповідав за фінансові питання.

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За даними Економічної правди Укрзалізницю найімовірніше очолить інший член правління — Олександр Перцовський. На місце Лященка було запропоновано три кандидатури, проте найбільше шансів на призначення має Олександр Перцовський, який наразі є членом правління УЗ, відповідальним за пасажирські перевезення. Якщо наглядова рада підтримає його кандидатуру, нового голову УЗ можуть призначити до кінця місяця.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці. На сайті veteran.uz.gov.ua зібрано все необхідне для успішного працевлаштування та адаптації героїв в Укрзалізниці після війська. Зазначається, що сьогодні 10 579 співробітників Укрзалізниці воюють в лавах Збройних Сил України, а 1441 повернулися до роботи в компанії. На жаль, 570 працівників загинули під час виконання військового обов’язку.

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