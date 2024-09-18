Готель «Україна» продали за 2,5 млрд грн: хто став новим власником

Готель «Україна» в центрі Києва продали на аукціоні за ціною у понад двічі більшу за стартову

Сьогодні пройшли онлайн-торги з продажу столичного готелю «Україна», який належав державі. Стартова вартість лота становила майже 1,05 млрд грн (без ПДВ), йдеться в даних системи Prozorro.Продажі.

Станом на 2024 рік готель накопичив понад 45 млн грн боргів. І Кабмін у квітні цього року включив обʼєкт до великої приватизації.

Аукціон проходив за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни, всього було троє учасників. Під час торгів жоден з них не підіймав ставки вище своєї початкової заявки.

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В результаті перемогла компанія з найвищою початковою заявкою у 2,5 млрд грн — ТОВ «Ола Файн». Це у 2,4 раза більше від стартової ціни. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до держбюджету.

Основна діяльність компанії «Ола Файн» — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані YouControl. Виторг підприємства за 2023 рік склав 334 000 грн. Виторг за перше півріччя 2024-го не опублікований.

Бенефіціаром компанії є Максим Кріппа, який також володіє всесвітньо відомою українською кіберкомандою NAVI.

Варто зазначити, що «Україна» — не перший готель Кріппи. У 2020 році він купив державний готель «Дніпро» на столичному Хрещатику, а у 2023 році – також казенний заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем у Конча-Заспі.

Нагадаємо, держава готується продати низку великих об’єктів, частина з них є казенною, частина — конфіскованою. Так, в Україні відновлюється «велика приватизація» і першими з молотка підуть 5 об’єктів. Два з них раніше перебували у державній власності. Ще три об’єкти – це активи, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави.

Також ми писали, що українська влада заклала до держбюджету на 2024 рік більші надходження від приватизації, ніж торік. Цього року планується отримати від приватизації близько 4 млрд грн.

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За матеріалами Forbes