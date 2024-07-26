В Україні відновилась «велика приватизація»: які об'єкти продадуть

Держава готується продати низку великих об’єктів, частина з них є казенною, частина конфіскованою

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев в Telegram.

Так, в Україні відновлюється «велика приватизація» і першими з молотка підуть 5 об’єктів. Два з них раніше перебували у державній власності:

готель «Україна» на Майдані Незалежності (аукціон 18 вересня, стартова вартість – 1,05 млрд грн);

найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (аукціон 9 жовтня, стартова ціна – 3,9 млрд грн).

Ще три об’єкти – це активи, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави:

провідний виробник газобетонних виробів ТОВ «Аерок»;

розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ «Демурінський ГЗК»;

ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» – компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza.

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Приватизація відбуватиметься онлайн на платформі «Прозорро.Продажі». Кошти від продажу перших двох об’єктів надійдуть до державного бюджету України, а від решти – у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

«Щодо націоналізованих активів – необхідно, щоб вони не «застрягли» на роки у підвішеному стані під управлінням «перехідних команд» державних менеджерів (неважливо з якого органу – ФДМУ, АРМА чи іншого), а якомога швидше знаходили собі нового «постійного власника», менеджерські команди якого вчасно підхоплять його і не допустять зменшення капіталізації чи руйнування», — зазначає Гетманцев.

Нагадаємо, українська влада заклала до держбюджету на 2024 рік більші надходження від приватизації, ніж торік. Цього року планується отримати від приватизації близько 4 млрд грн.

Загалом на аукціони виставили 1470 об’єктів. З них 17 об’єктів — велика приватизація (вартість стартуватиме від 250 млн грн). Решта 1453 – мала приватизація, тобто початкова вартість цих лотів становитиме менш як 250 млн грн.

Що стосується 2023 року, то завдяки приватизації бюджет отримав 3,3 млрд грн. Всього було продано на торгах 431 об’єкт, який перебував у власності держави.

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