close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні відновилась «велика приватизація»: які об'єкти продадуть

26.07.2024 12:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Держава готується продати низку великих об’єктів, частина з них є казенною, частина конфіскованою

В Україні відновилась «велика приватизація»: які об'єкти продадуть

Фото: freepik.com

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев в Telegram.

Так, в Україні відновлюється «велика приватизація» і першими з молотка підуть 5 об’єктів. Два з них раніше перебували у державній власності:

  • готель «Україна» на Майдані Незалежності (аукціон 18 вересня, стартова вартість – 1,05 млрд грн);
  • найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (аукціон 9 жовтня, стартова ціна – 3,9 млрд грн).

Ще три об’єкти – це активи, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави:

  • провідний виробник газобетонних виробів ТОВ «Аерок»;
  • розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ «Демурінський ГЗК»;
  • ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» – компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza.

Читайте також: В Україні створять єдиний портфель інвестпроєктів

Приватизація відбуватиметься онлайн на платформі «Прозорро.Продажі». Кошти від продажу перших двох об’єктів надійдуть до державного бюджету України, а від решти – у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

«Щодо націоналізованих активів – необхідно, щоб вони не «застрягли» на роки у підвішеному стані під управлінням «перехідних команд» державних менеджерів (неважливо з якого органу – ФДМУ, АРМА чи іншого), а якомога швидше знаходили собі нового «постійного власника», менеджерські команди якого вчасно підхоплять його і не допустять зменшення капіталізації чи руйнування», — зазначає Гетманцев.

Нагадаємо, українська влада заклала до держбюджету на 2024 рік більші надходження від приватизації, ніж торік. Цього року планується отримати від приватизації близько 4 млрд грн.

Загалом на аукціони виставили 1470 об’єктів. З них 17 об’єктів — велика приватизація (вартість стартуватиме від 250 млн грн). Решта 1453 – мала приватизація, тобто початкова вартість цих лотів становитиме менш як 250 млн грн.

Що стосується 2023 року, то завдяки приватизації бюджет отримав 3,3 млрд грн. Всього було продано на торгах 431 об’єкт, який перебував у власності держави.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

НБУ надав іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів

Агентство Fitch знизило рейтинг України: причина

В Україні найбільший в світі дефіцит бюджету — нардеп

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки українців є в Реєстрі лудоманів — Опендатабот 26.07.2024

Скільки українців є в Реєстрі лудоманів — Опендатабот
В Україну заходитиме більше валюти — Пишний 26.07.2024

В Україну заходитиме більше валюти — Пишний
ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд 26.07.2024

ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд
НБУ заборонив видавати кредити лудоманам 26.07.2024

НБУ заборонив видавати кредити лудоманам
Скільки грошей отримали банки-банкрути з початку року — ФГВФО 25.07.2024

Скільки грошей отримали банки-банкрути з початку року — ФГВФО
Антимонопольний комітет схвалив продаж Lifecell 25.07.2024

Антимонопольний комітет схвалив продаж Lifecell
Вибір редакції
Всі
Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury
ТОП статей 26.07.2024

Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury

 Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло
ТОП статей 25.07.2024

Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло
Останні новини
Сьогодні  15:40

Київстар та Дія запустили нову послугу

 Сьогодні  15:00

Мемкоїни знаменитостей впали на 94% від пікових значень: про які монети йдеться

 Сьогодні  14:20

OpenAI анонсувала власний ШІ-пошуковик

 Сьогодні  13:40

Скільки українців є в Реєстрі лудоманів — Опендатабот

 Сьогодні  13:00

В Україну заходитиме більше валюти — Пишний

 Сьогодні  12:20

В Україні відновилась «велика приватизація»: які об'єкти продадуть

 Сьогодні  11:40

Українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу

 Всі новини
credit link image