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В Україні найбільший в світі дефіцит бюджету — нардеп

25.07.2024 12:20
Ольга Деркач
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В Україні склалася унікальна ситуація: бюджетний дефіцит країни є найбільшим у світі, оскільки витрати перевищують доходи вдвічі

В Україні найбільший в світі дефіцит бюджету — нардеп

В Україні найбільший в світі дефіцит бюджету — нардеп Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Це складне становище, адже війна вимагає значних фінансових витрат. Про це в коментарі для Новини.LIVE повідомив Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

«Щороку наша країна шукає близько 40 млрд доларів, аби покрити виплату усіх соціальних видатків, пенсій, зарплати вчителям та лікарям. Адже всі податки та збори і все, що заробляє Україна, спрямовуються на протидію агресії рф та підтримку армії», — сказав депутат.

Загалом, за його словами, бюджетна ситуація в Україні складна з початку вторгнення рф. Цього року вдалося відносно стабільно покривати 40-мільярдний дефіцит завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів. Проте Україні постійно доводиться боротися, щоб ця підтримка залишалася на тому ж рівні й у наступному році.

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«Бюджетний процес розпочнеться у вересні, там ситуація набагато гірша, тому ми докладаємо всіх зусиль, аби переконати наших партнерів, що допускати зменшення підтримки України не можна. У нас унікальна ситуація: бюджетний дефіцит найбільший у світі. Видатки удвічі перевищують доходи. Ситуація складна, адже війна — це дуже дорого», — пояснив  Фролов.

Нагадаємо, що Україна оновить податки та пільги на вимогу МВФ. В МВФ наголошують, що Україні потрібно й надалі мобілізувати внутрішні доходи, зокрема коштом податків.

Раніше ми писали, які податки хочуть підвищити в Україні. Зʼявився законопроєкт про підвищення податків на загальну суму 140 млрд грн. Його розробкою займався Кабінет міністрів України. 18 липня уряд схвалив законопроєкт. Для того, щоб він набув чинності ще має проголосувати Верховна Рада. В законопроєкті про підвищення податків від уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Відправлення до 45 євро (а не 150 євро) не будуть оподатковуватися ПДВ.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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