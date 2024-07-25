Агентство Fitch знизило рейтинг України: причина

Рейтинг України знижено після угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад $20 млрд, про яку ми писали раніше

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C, йдеться в офіційному повідомленні.

На думку аналітиків, в Україні спостерігається початок процесу, схожого на дефолт, через принципову угоду між урядом та деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації. І це сталось невдовзі після ухвалення парламентом закону, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом.

У Fitch зазначають, що угода із кредиторами передбачає суттєве скорочення термінів, включаючи скорочення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.

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Очікується, що Україна не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг (включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня), доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.

«Угода з власниками облігацій та закон про призупинення боргу відповідають зусиллям уряду щодо виконання чотирирічної програми з МВФ на суму 15,6 млрд доларів, що передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу», — заявляють у Fitch Ratings.

Водночас агентство прогнозує, що фінансування військових видатків залишиться складним завданням для України, а потреби у зовнішньому бюджетному фінансуванні становитимуть $39 млрд у 2024 році.

«Збереження підтримки МВФ та офіційних кредиторів має вирішальне значення для задоволення високих потреб у фінансуванні, що виникли в результаті війни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив зміни в законодавстві, щоб надати іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів (крім державних цінних паперів), спрямованих на відбудову і відновлення України.

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