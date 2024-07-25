В Україні створять єдиний портфель інвестпроєктів

В Україні працюватимуть над створенням єдиного пріоритезованого портфелю інвестиційних проєктів

Про це домовились під час першого засідання Стратегічної інвестиційної ради, пише в своєму Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев.

Це дуже важлива зміна підходів до реалізації проєктів, які потребують залучення інвестицій, необхідність вирішення якої не тільки назріла, але й перезріла.

«Проблема росла ще з далеких 90-х, коли той, хто був близький до влади, написавши нашвидкуруч «інвестиційний план» (часто не враховуючи навіть коротко-, не те що середньо- і довгострокову кон’юнктуру та перспективи), добігав до уряду, отримував від нього багатомільйонні валютні державні гарантії. Значна частина тих проєктів згодом зависала у повітрі, а держава залишалась винна іноземним банкам-кредиторам величезні суми», — пише Гетманцев

Несистемний підхід до реалізації великих інвестиційних проєктів продовжувався і в наступні роки.

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«Згадаю історію 2022 року, коли ми готували першу Конференцію донорів та інвесторів у Лугано. Коли постало питання сформувати, окрім Плану відновлення України, ще і його інвестиційну складову — проєкти, які можна було б запропонувати конкретним інвесторам. Міністерства і відомства зібрали понад 1030 ініціатив на загальну суму під $500 млрд, де в одному статусі перебували проєкти з комплексної перебудови загальнодержавної інфраструктури на мільярди доларів, і дрібні ремонтно-відновлювальні роботи на декілька десятків тисяч доларів», — згадує нардеп.

У наступні роки поступово здійснювався рух до пріоритизації та формування портфеля більш виважених ініціатив. Наприклад, цього року на Конференції у Берліні був представлений гайд із 95 проєктами на загальну суму $27 млрд. Однак цю роботу потрібно поставити на системну основу.

Міністерства та відомства повинні ретельно відбирати проєкти у своїх сферах за єдиними стандартами та підходами (їх не повинно бути понад пів сотні від однієї інституції). На рівні уряду має бути проведена фінальна пріоритизація, враховуючи, наприклад, роль цих проєктів для зміцнення безпеки у різних сферах, внесок у ВВП, створення робочих місць та ланцюгів доданої вартості, інноваційну цінність та конкурентоспроможність. Під ці пріоритети має бути організована індивідуальна робота з інвестором чи пулом інвесторів, а також супровід та моніторинг їх реалізації.

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