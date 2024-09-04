Українець став технічним директором компанії Yahoo

Компанія Yahoo оголосила про призначення Валерія Ліборскі на посаду технічного директора (CTO), який очолить глобальну команду інженерів компанії та зосередиться на інноваціях, одночасно розвиваючи інвестиції в штучний інтелект (ШІ)

Українець Валерій Ліборскі має понад двадцятирічний досвід роботи на керівних посадах у компаніях Microsoft, Amazon, а останнім часом — у HelloFresh, де він обіймав посаду технічного директора. Енгус МакКлін, який обіймав цю посаду з моменту виділення Yahoo з Verizon у 2021 році, вийде на пенсію наприкінці року.

«Не буде перебільшенням сказати, що технології є джерелом життя нашої компанії, і досвід Валерія у створенні чудових команд для створення та управління потужними продуктами та платформами в таких масштабах, в яких ми працюємо, зробив його саме тією людиною, яка зможе очолити інженерну організацію Yahoo в майбутньому, — сказав Джим Ланцоне, генеральний директор Yahoo. — Ми дякуємо Енгусу за його неймовірний внесок у розвиток Yahoo і бажаємо йому всього найкращого на новому етапі».

Досвід Ліборскі в управлінні технологічними функціями організацій органічно інтегрується в бізнес Yahoo. Його знання та навички дозволяють компанії просуватися в напрямку довгострокової трансформації, забезпечуючи наявність інженерного відділу, який відповідає потребам провідних сервісів компанії.

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На посаді технічного директора HelloFresh Ліборскі контролював технологічні операції і керував ініціативами в сферах інженерії, науки про дані та розробки продуктів. Його зусилля сприяли швидшому масштабуванню компанії, зберігаючи при цьому акцент на клієнтоорієнтованості.

Перш ніж приєднатися до HelloFresh, Ліборскі працював в Amazon протягом 10 років, де обіймав керівні посади, зокрема віце-президента з технологій. Він відповідав за розширення роздрібного бізнесу Amazon в Європі і його глобальне масштабування, а також був генеральним директором Amazon Route 53 — ключового сервісу AWS.

Ще раніше Ліборскі працював у Microsoft, де брав участь у розробці продуктів, таких як Microsoft TV, Windows і реклама, обіймаючи інженерні та керівні посади.

«Yahoo був одним з моїх перших шлюзів до інтернету і продовжує залишатися основним джерелом інформації в моєму повсякденному житті, — сказав Ліборскі. — Я радий зробити свій внесок у розвиток такого культового бренду і працювати з командою над розробкою технологій, які впливають на життя сотень мільйонів людей».

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За матеріалами: Yahoo.