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Українець став технічним директором компанії Yahoo

04.09.2024 19:00
Ольга Деркач
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Компанія Yahoo оголосила про призначення Валерія Ліборскі на посаду технічного директора (CTO), який очолить глобальну команду інженерів компанії та зосередиться на інноваціях, одночасно розвиваючи інвестиції в штучний інтелект (ШІ)

Українець став технічним директором компанії Yahoo

Українець став технічним директором компанії Yahoo Фото: freepik.com

Українець Валерій Ліборскі має понад двадцятирічний досвід роботи на керівних посадах у компаніях Microsoft, Amazon, а останнім часом — у HelloFresh, де він обіймав посаду технічного директора. Енгус МакКлін, який обіймав цю посаду з моменту виділення Yahoo з Verizon у 2021 році, вийде на пенсію наприкінці року.

«Не буде перебільшенням сказати, що технології є джерелом життя нашої компанії, і досвід Валерія у створенні чудових команд для створення та управління потужними продуктами та платформами в таких масштабах, в яких ми працюємо, зробив його саме тією людиною, яка зможе очолити інженерну організацію Yahoo в майбутньому, — сказав Джим Ланцоне, генеральний директор Yahoo. — Ми дякуємо Енгусу за його неймовірний внесок у розвиток Yahoo і бажаємо йому всього найкращого на новому етапі».

Досвід Ліборскі в управлінні технологічними функціями організацій органічно інтегрується в бізнес Yahoo. Його знання та навички дозволяють компанії просуватися в напрямку довгострокової трансформації, забезпечуючи наявність інженерного відділу, який відповідає потребам провідних сервісів компанії.

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На посаді технічного директора HelloFresh Ліборскі контролював технологічні операції і керував ініціативами в сферах інженерії, науки про дані та розробки продуктів. Його зусилля сприяли швидшому масштабуванню компанії, зберігаючи при цьому акцент на клієнтоорієнтованості.

Перш ніж приєднатися до HelloFresh, Ліборскі працював в Amazon протягом 10 років, де обіймав керівні посади, зокрема віце-президента з технологій. Він відповідав за розширення роздрібного бізнесу Amazon в Європі і його глобальне масштабування, а також був генеральним директором Amazon Route 53 — ключового сервісу AWS.

Ще раніше Ліборскі працював у Microsoft, де брав участь у розробці продуктів, таких як Microsoft TV, Windows і реклама, обіймаючи інженерні та керівні посади.

«Yahoo був одним з моїх перших шлюзів до інтернету і продовжує залишатися основним джерелом інформації в моєму повсякденному житті, — сказав Ліборскі. — Я радий зробити свій внесок у розвиток такого культового бренду і працювати з командою над розробкою технологій, які впливають на життя сотень мільйонів людей».

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За матеріалами: Yahoo.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниYahoo
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