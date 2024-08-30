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ШІ-гігант Midjourney анонсував новий загадковий проєкт

30.08.2024 10:40
Ольга Деркач
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Midjourney, платформа відома своїм генеративним штучним інтелектом (ШІ), почала працювати над апаратним забезпеченням

ШІ-гігант Midjourney анонсував новий загадковий проєкт

ШІ-гігант Midjourney анонсував новий загадковий проєкт Фото: freepik.com

Про це компанія повідомила в своєму пості на X. Її нова команда розробників буде базуватися в Сан-Франциско.

«Ми офіційно переходимо на апаратне забезпечення. Якщо ви зацікавлені приєднатися до нової команди в Сан-Франциско, будь ласка, напишіть нам на hardware@midjourney.com», — йдеться в пості.

Щодо того, чим може займатися Midjourney, команда якої налічує менше 100 осіб, може бути підказкою наймання Ахмада Аббаса в лютому. Аббас, колишній співробітник Neuralink, допомагав розробляти Apple Vision Pro, гарнітуру змішаної реальності від Apple.

«Ми поки що не оголошуємо нічого конкретного, але ми працюємо над кількома проєктами», — додали в Midjourney.

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Генеральний директор Midjourney Девід Хольц також не новачок в апаратному забезпеченні. Він був співзасновником компанії Leap Motion, яка створювала периферійні пристрої для відстеження руху.

Незважаючи на судові позови щодо підходу до навчання штучного інтелекту, Midjourney заявила, що продовжує розробляти моделі штучного інтелекту для створення відео та 3D-зображень. Можливо, апаратне забезпечення також може бути пов’язане з цим.

Нагадаємо, що у Google Meet зʼявилася нова ШІ-функція. Google Meet тепер буде робити нотатки для вас під час зустрічей завдяки новій функції на основі ШІ Gemini. Функція «Роби нотатки для мене» доступна для користувачів Google Workspace, які платять за неї. Функція схожа на пропозиції конкурентів, таких як Zoom Notes або OtterPilot, і використовує ШІ для створення звіту після зустрічі.

Раніше ми писали, що Microsoft випустила нові ШІ-моделі, які перевершують аналоги від Google та OpenAI. Ця нова версія є значним оновленням попереднього покоління і перевершує менші моделі від провідних гравців, таких як Google, OpenAI, Mistral та Meta, за кількома важливими показниками. Phi-3.5 доступний у версіях на 3,8 млрд, 4,15 млрд та 41,9 млрд параметрів. Всі три версії можна завантажити безкоштовно.

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За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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