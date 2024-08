ШІ-гігант Midjourney анонсував новий загадковий проєкт

Midjourney, платформа відома своїм генеративним штучним інтелектом (ШІ), почала працювати над апаратним забезпеченням

Про це компанія повідомила в своєму пості на X. Її нова команда розробників буде базуватися в Сан-Франциско.

We're officially getting into hardware. If you're interested in joining the new team in San Francisco please email us at hardware@midjourney.com

