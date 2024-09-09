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Компанію «Укрбуд» продадуть під час великої приватизації

09.09.2024 14:20
Дарія Шуть
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Український уряд включив 100% акцій державної будівельної компанії «Укрбуд» до списку об’єктів приватизації

Компанію «Укрбуд» продадуть під час великої приватизації

Фото: unsplash.com

Фонд державного майна України оголосить електронний аукціон з продажу компанії «Укрбуд» після того, як Кабінет міністрів затвердить стартову ціну та умови приватизації державного пакета.

Орієнтовно «Укрбуд» виставлять на торги у грудні 2024 року. Станом на кінець 2023-го вартість активів компанії становила 266,6 млн грн.

Зазначимо, Фонд держмайна у січні 2023 року отримав в управління «Укрбуд» як актив, що не підлягає приватизації. Компанія займалась переважно промисловим будівництвом.

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Водночас «Укрбуд» є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою — «Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд». Під час керівництва компанією протягом 2010-2016 років Максимом Микитасем бізнесом «Укрбуду» насправді займалася приватна компанія «Укрбуд девелопмент», яка працювала під «оболонкою» державного бренду, але ніякого стосунку до держави не мала.

Таким чином, приватна компанія використовувала державний бренд, а бізнес будувала приватна компанія. У компанії «Укрбуд девелопмент» на стадії будівництва залишилося 26 обʼєктів, 25 з них – житлові комплекси, один – бізнес-центр.

Згодом обʼєкти «Укрбуду» були передані для добудови іншому столичному будівельному гіганту – компанії «Київміськбуд».

Нагадаємо, держава готується продати низку великих об’єктів, частина з них є казенною, частина — конфіскованою. Так, в Україні відновлюється «велика приватизація» і першими з молотка підуть 5 об’єктів. Два з них раніше перебували у державній власності. Ще три об’єкти – це активи, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави.

Також ми писали, що українська влада заклала до держбюджету на 2024 рік більші надходження від приватизації, ніж торік. Цього року планується отримати від приватизації близько 4 млрд грн.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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