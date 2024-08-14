close-btn
PaySpaceMagazine

Хто може очолити Український фонд стартапів — Forbes

14.08.2024 12:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Наглядова рада Українського фонду стартапів (USF) розглядає Наталію Кушнерську, яка наразі очолює оборонний кластер Brave1, як потенційну постійну очільницю фонду

Хто може очолити Український фонд стартапів — Forbes

Хто може очолити Український фонд стартапів — Forbes Фото: freepik.com

Про це повідомив Forbes заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Український фонд стартапів, заснований у 2019 році, має на меті підтримку стартап-екосистеми та технологічних проєктів на ранніх стадіях. З початку 2023 року USF підпорядковується Міністерству цифрової трансформації.

USF є одним з найбільш активних ангельських інвесторів в Україні – від моменту свого заснування фонд видав гранти на суму понад $8,7 млн для більше ніж 380 стартапів.

Наталія Кушнерська наразі виконує обов’язки керівника Українського фонду стартапів, про що не було публічно оголошено, але зміна директора зафіксована в базі даних YouControl з 25 квітня 2024 року.

30 квітня 2024 року з посади пішов Павло Карташов, який очолював фонд з 2019 року. Офіційна причина – закінчення контракту. Кушнерська зазначила, що стала в.о. голови фонду, оскільки раніше обіймала посаду заступниці Карташова.

Цікаве по темі: Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар

«Зараз наглядова рада приглядається до Наталії Кушнерської, – сказав Борняков. – Внесення кандидатури – це повноваження наглядової ради, а Михайло Федоров має її затвердити».

Кушнерська повідомила, що їй не відомі будь-які плани щодо призначення її постійною керівницею Українського фонду стартапів.

«Очевидно, що специфіка Фонду стартапів та Brave1 відрізняється, що вносить корективи в управління, — сказала вона. — Проте нам наразі вдалося вибудувати якісну організаційну структуру та сформувати потужну команду спеціалістів, що дає змогу опікуватися обома структурами без втрат ефективності».

Нагадаємо, що названі кандидати на посаду директора Фонду гарантування вкладів. Після того, як директор Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут вирішила не продовжувати свої обов’язки ще на п’ять років, її місце стало вакантним.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Vodafone Україна затвердила рішення щодо гендиректора: хто ним став

На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Компанію Google можуть примусово розділити — причина 14.08.2024

Компанію Google можуть примусово розділити — причина
В яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ 14.08.2024

В яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ
Скільки податків сплатив Нафтогаз за 2024 рік: названо суму 14.08.2024

Скільки податків сплатив Нафтогаз за 2024 рік: названо суму
НБУ оштрафував 2 фінансові компанії 14.08.2024

НБУ оштрафував 2 фінансові компанії
У TikTok зʼявилися групові чати 13.08.2024

У TikTok зʼявилися групові чати
НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків 13.08.2024

НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків
Вибір редакції
Всі
Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ
ТОП статей 13.08.2024

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

 Як Moneyveo розвивається в умовах війни: інтерв’ю з СЕО компанії Сергієм Сінченко
ТОП статей 13.08.2024

Як Moneyveo розвивається в умовах війни: інтерв’ю з СЕО компанії Сергієм Сінченко
Останні новини
Сьогодні  15:40

Goldman Sachs розкрив масштабні інвестиції в біткоїн-ETF

 Сьогодні  15:00

Компанію Google можуть примусово розділити — причина

 Сьогодні  14:20

Ціна Біткоїна зросла до $61 000: що послугувало імпульсом

 Сьогодні  13:40

В яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ

 Сьогодні  13:00

ПриватБанк запустив «чайові» у застосунку Термінал

 Сьогодні  12:20

Хто може очолити Український фонд стартапів — Forbes

 Сьогодні  11:40

Скільки компаній в Україні видалили російських власників — Опендатабот

 Всі новини
credit link image