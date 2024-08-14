Хто може очолити Український фонд стартапів — Forbes

Наглядова рада Українського фонду стартапів (USF) розглядає Наталію Кушнерську, яка наразі очолює оборонний кластер Brave1, як потенційну постійну очільницю фонду

Про це повідомив Forbes заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Український фонд стартапів, заснований у 2019 році, має на меті підтримку стартап-екосистеми та технологічних проєктів на ранніх стадіях. З початку 2023 року USF підпорядковується Міністерству цифрової трансформації.

USF є одним з найбільш активних ангельських інвесторів в Україні – від моменту свого заснування фонд видав гранти на суму понад $8,7 млн для більше ніж 380 стартапів.

Наталія Кушнерська наразі виконує обов’язки керівника Українського фонду стартапів, про що не було публічно оголошено, але зміна директора зафіксована в базі даних YouControl з 25 квітня 2024 року.

30 квітня 2024 року з посади пішов Павло Карташов, який очолював фонд з 2019 року. Офіційна причина – закінчення контракту. Кушнерська зазначила, що стала в.о. голови фонду, оскільки раніше обіймала посаду заступниці Карташова.

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«Зараз наглядова рада приглядається до Наталії Кушнерської, – сказав Борняков. – Внесення кандидатури – це повноваження наглядової ради, а Михайло Федоров має її затвердити».

Кушнерська повідомила, що їй не відомі будь-які плани щодо призначення її постійною керівницею Українського фонду стартапів.

«Очевидно, що специфіка Фонду стартапів та Brave1 відрізняється, що вносить корективи в управління, — сказала вона. — Проте нам наразі вдалося вибудувати якісну організаційну структуру та сформувати потужну команду спеціалістів, що дає змогу опікуватися обома структурами без втрат ефективності».

Нагадаємо, що названі кандидати на посаду директора Фонду гарантування вкладів. Після того, як директор Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут вирішила не продовжувати свої обов’язки ще на п’ять років, її місце стало вакантним.

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