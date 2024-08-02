Названі кандидати на посаду директора Фонду гарантування вкладів — Forbes

Після того, як директор Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут вирішила не продовжувати свої обов’язки ще на п’ять років, її місце стало вакантним

Forbes дізнався про двох основних кандидатів на цю посаду.

17 липня завершився термін повноважень Світлани Рекрут на посаді директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), тож найближчим часом фонду знадобиться новий керівник.

Процес відбору нового директора все ще перебуває на стадії підготовки і фактично ще не розпочався. Однак джерела, що побажали зберегти анонімність, розповіли про двох основних претендентів на цю посаду.

Двоє високопосадовців фінансово-економічного блоку, які мають відношення до цього процесу, вказали на Ольгу Білай, заступницю Світлани Рекрут, як на потенційну кандидатуру на пост директора Фонду. Наразі вона тимчасово виконує обов’язки директора Фонду.

П’ятеро інших джерел вказали на Павла Поляруша, очільника Управління роботи з проблемними активами Національного банку, як на можливого кандидата.

Ольга Білай стала в.о. директора Фонду після відставки Рекрут і працює в установі з 2017 року, спеціалізуючись на управлінні активами. Її кар’єра в банківській сфері розпочалася в ПУМБ у 2002 році, де вона починала як спеціалістка, а згодом стала головною спеціалісткою в управлінні корпоративного фінансування.

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Павло Поляруш також має відповідний досвід для посади у Фонді. З квітня він очолює Управління роботи з проблемними активами Національного банку України.

Раніше він працював в Універсал Банку, ПроКредит Банку та Діамант Банку. Протягом семи років обіймав посади директора з кредитного контролю та директора з банківського бізнесу по роботі з великими непрацюючими кредитами в Правекс Банку. З 2019 по 2021 рік він керував Управлінням роботи з проблемними активами НБУ. У період з 2021 по 2023 рік працював у Міністерстві оборони України та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У квітні 2024 року знову очолив Управління роботи з проблемними активами НБУ.

Попри те, що п’ять осіб, дотичних до конкурсу на посаду директора ФГВФО, назвали його прізвище, джерело, добре знайоме з банкіром, заперечує, що Поляруш зацікавлений у цій позиції.

Процедура відбору нового директора Фонду гарантування ще не розпочалася, оскільки українська сторона наразі обговорює її з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомили два посадовці.

Хоча конкурс на цю посаду не передбачений чинним законодавством, меморандум з МВФ передбачає внесення змін до профільного закону в частині відбору керівника навесні 2025 року.

Наразі питання вибору нового директора має вирішити Адміністративна рада, до складу якої входять двоє представників Національного банку, по одному представнику від Міністерства фінансів, Верховної Ради, а також очільник самого Фонду.

Раніше ми писали, скільки грошей отримали банки-банкрути з початку року. У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) банків-банкрутів, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у визначеній законодавством черговості.

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