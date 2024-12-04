Компанія Carlsberg оголосила про вихід з російського ринку

Carlsberg Group продає частки пивоварного заводу «Балтика», тим самим залишивши ринок рф

Данська компанія Carlsberg домовилася про продаж своїх акцій пивоварного заводу «Балтика», що знаходится в росії. Про це йдеться у пресрелізі холдингу.

Очікується, що угоду буде завершено протягом наступних кількох днів. Carlsberg Group отримає грошову винагороду, а також пакети акцій пивоварного заводу «Балтика» в Азербайджані та Казахстані. У рамках угоди сторони вирішуватимуть усі невирішені правові спори, включно з питаннями прав інтелектуальної власності.

Російський завод викупить топменеджмент «Балтики». Новим контрольним акціонером стане компанія, яка в рівних частках належить двом давнім співробітникам заводу. Вони візьмуть на себе керівництво пивзаводом як генеральний директор і заступник гендиректора. Їхні імена не розкриваються.

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В компанії зазначили, що з 2 грудня пивзавод «Балтика» більше не перебуває під тимчасовим управлінням російської держави. Нинішнє зовнішнє керівництво, яке було призначене керівництвом «Балтики» російською владою у 2023 році, залишить свої посади.

Перед закриттям угоди продаж схвалили влада Данії та Росії. Після вилучення Carlsberg Group більше не матиме права власності на акції пивоварного заводу «Балтика».

Ще 28 березня 2022 року Carlsberg оголосила про продаж «Балтики» та припинення інвестицій, виробництва, продажу та реклами бренду в росії. У червні компанія знайшла покупця для свого бізнесу, який володіє восьмома пивоварними заводами в росії. Частка «Балтики» на ринку тоді оцінювалася в 27%.

Однак указ путіна у липні 2023 року тимчасово передав контроль над пивзаводом «Балтика» російській державі. Згодом Carlsberg Group вирішила знизити повну вартість свого російського бізнесу та розірвати ліцензійні угоди, які дозволяли пивоварням «Балтика» виробляти, продавати та продавати бренди Carlsberg.

Нагадаємо, шведська група Ingka Group, що володіла мережею магазинів IKEA і торгівельними центрами «Мега» у росії, остаточно вийшла з ринку. Ingka Group продала свій останній актив в рф бізнесмену Роберту Узілову, повідомили джерела на ринку та представник покупця.

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